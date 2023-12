Il derby più sentito come punto di svolta. Il Benevento contro l'Avellino ha l'occasione per lasciarsi alle spalle il periodo complicato e partire bene in questo sprint natalizio per il traguardo intermedio. Entrambe le squadre ci arrivano con qualche difficoltà. Il cammino nelle ultime quattro gare è pressoché lo stesso: una vittoria, un pareggio e due sconfitte. I giallorossi sono scivolati al quarto posto a 6 lunghezze dalla capolista Juve Stabia, staccati dal Picerno e scavalcati anche dalla Casertana, gli irpini addirittura al sesto, sopravanzati pure dal Crotone. Tutte e due le contendenti cercano il riscatto e devono fare i conti con gli infortuni che ne stanno condizionando il percorso.

APPROFONDIMENTI Il Sorrento vince anche a Latina e lascia la zona playout Scontri Casertana-Foggia, risultato omologato e rischio maxi multa e squalifica Benevento, ora l'attacco è sotto accusa

L'Avellino dopo Sgarbi, operato al quinto metacarpo, perde anche Lores Varela, vittima di una lesione al flessore. Il Benevento oltre ai lungodegenti Meccariello e Simonetti non avrà Rossi, Agnello, Ciciretti e Pastina, quest'ultimo ancora out per la questione calcioscommesse. In compenso Andreoletti recupera Masella e una pedina importante come Alfieri, un ragazzo che si è visto poco nella prima fase di stagione ma che a centrocampo può dare una mano a gara in corso per far rifiatare Agazzi, apparso molto stanco e provato nelle ultime uscite.

L'importante sarà non perdere ulteriori elementi in vista della sfida con i biancoverdi, che dovrebbe avere anche una suggestiva cornice di pubblico sugli spalti. Per adesso la prevendita ancora non parte, né per i locali, né per gli ospiti. Ieri si è tenuta la riunione dell'Osservatorio sulle manifestazioni sportive, che si era riservato di valutare più attentamente la situazione per prendere una decisione in merito a eventuali restrizioni per i tifosi avellinesi. Soltanto questa mattina si conosceranno gli esiti e le determinazioni dell'organismo, quando si riunirà il Gos presso la Questura di Benevento, per recepirne le indicazioni e agire di conseguenza. Da valutare innanzitutto se consentire l'accesso al settore ospiti soltanto ai possessori Fidelity Card dell'Avellino o aprire a tutti. Si ragiona anche sul numero di tagliandi da mettere a disposizione dei tifosi irpini, a fronte di una capienza di circa 1.400 posti. La prevendita dovrebbe dunque partire in tarda mattinata contestualmente alla conclusione del Gos, cui parteciperanno anche gli Slo delle due società.

Ieri, intanto, il Benevento ha ripreso ad allenarsi. Non si è più svolta la doppia seduta inizialmente prevista. I giallorossi si sono allenati solo di mattina per una sgambatura più lunga rispetto al solito. Andreoletti ha fatto svolgere esercitazioni partendo sempre dalla base di una difesa a tre. Per adesso non sembrano annunciati cambiamenti dopo la sconfitta di Castellammare, che ha lasciato qualche strascico polemico di troppo sull'atteggiamento in campo del Benevento, considerato troppo rinunciatario. In casa comunque questo problema non si è mai evidenziato. Gli uomini di Andreoletti hanno sempre approcciato bene con tutti gli avversari, compreso il Giugliano, abbassandosi in un secondo momento ma partendo a razzo. Diversi invece i dubbi di formazione che il tecnico, anche alla luce di quanto osservato al «Menti», si porterà dietro. Innanzitutto in difesa, dove uno tra El Kaouakibi, Capellini, Berra e Terranova verrà escluso (quattro per tre posti). Poi a centrocampo, dove potrebbe trovare spazio dal primo minuto anche il rientrante Pinato. Sulla corsia sinistra, Masciangelo si gioca una maglia da titolare con Capellini. Infine in attacco, appare scontata la presenza di Ferrante, mentre per affiancarlo sono i ballottaggio Ciano, Bolsius e pure Marotta. Con quest'ultimo si ritornerebbe al 3-5-2 con il doppio centravanti, già visto con la Virtus Francavilla e a Caserta. Oggi pomeriggio allenamento a porte aperte fissato per le 14.30.

A dirigere il derby è stato designato un fischietto campano: si tratta di Alberto Ruben Arena di Torre del Greco. Assistenti Stefano Franco di Padova e Luca Landoni di Milano. Quarto uomo Fabio Rosario Luongo di Napoli.