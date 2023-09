Cambio di programma per il Benevento, che ieri si è allenato al «Meomartini» e non più come inizialmente previsto all'antistadio «Imbriani». Lo stesso accadrà oggi con la rifinitura fissata sempre presso la storica struttura nel cuore del Rione Libertà: dopo l'ufficialità della disputa della gara con il Brindisi a Picerno, serve infatti un campo in erba sintetica per prepararsi nel migliore dei modi a un match che si giocherà su un tappeto della medesima tipologia.

Quello del «Donato Curcio», per la verità, è un manto di ultimissima generazione inaugurato circa due anni fa, il 29 ottobre del 2021. Il Benevento stavolta vuole sfatare il tabù sintetico (un punto in due gare con Turris e Casertana) ma soprattutto insegue il primo successo esterno della stagione, cercando di approfittare dell'assenza del pubblico in una situazione ambientale neutra e non favorevole all'avversario. Se finora al «Ciro Vigorito» il ruolino è stato impeccabile, per risalire la classifica migliorando l'attuale quarto posto in coabitazione, occorre iniziare a macinare punti anche lontano dall'impianto casalingo. Il Brindisi è una squadra che si è rinforzata molto negli ultimi giorni di mercato ma, al pari della Casertana, ha ancora diversi elementi in ritardo di condizione. Possibile che Andreoletti adotti la medesima strategia e cioè quella tendente a una gestione oculata delle energie in avvio, amministrando il palleggio, provando qualche sortita per poi venir fuori alla distanza. Magari facendolo meglio rispetto al primo tempo del «Pinto», dove la squadra non era riuscita a prendere le necessarie contromisure pur non concedendo chissà quali occasioni. Il tecnico ha cominciato anche a pensare alla formazione e alle fatiche sostenute da alcuni elementi che hanno speso di più e difatti, per il secondo giorno di fila, ha dispensato dalla partitella finale.

È il caso di Ferrante e Tello, che con ogni probabilità ha intenzione di riproporre domani. Rimane da valutare la scelta del sistema di gioco, che in ogni caso ha già una sua base e cioè la difesa a tre. Il punto interrogativo è su centrocampo e attacco: tornare alle due punte e a una mediana a tre con il play davanti alla difesa oppure ricalcare il modulo che ha consentito di battere il Taranto con i due rifinitori alle spalle del centravanti? Di sicuro c'è già un'idea in testa, ma dopo la rifinitura se ne saprà qualcosa in più. È evidente che Andreoletti, con il materiale umano che ha a disposizione, sia in grado di ricorrere a qualunque opzione grazie alla versatilità di giocatori come Tello, che può fare sia il trequartista che la mezzala senza che il rendimento ne risenta. Il colombiano, che negli spogliatoi la settimana scorsa ha chiesto scusa ai compagni, può essere considerato l'ultimo acquisto in ordine temporale, la vera ciliegina sulla torta. Un giocatore che ha doti tecniche superiori alla media e a cui l'allenatore non intende rinunciare. E in un campionato come quello di C, la qualità non può essere in alcun modo messa da parte.

In corso valutazioni anche sulla possibile convocazione di Agazzi, che anche ieri si allenato a pieno regime con i compagni e potrebbe essere inserito in elenco, se non alto per fargli respirare il clima pre-partita. Per Improta occorre invece aspettare un'altra settimana, probabile che possa tornare arruolabile con il Crotone ma poi essere impiegato per la successiva trasferta di Cerignola. Facendo i dovuti scongiuri, si può dire che l'infermeria si sia ormai quasi del tutto svuotata. L'unico che ci resterà a lungo è Biagio Meccariello, che dopo l'intervento effettuato l'11 settembre scorso presso l'Istituto ortopedico «Rizzoli» di Bologna dal dottor Mirco Lo Presti (ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e sutura del menisco mediale), è ora impegnato nella rieducazione post-operatoria presso il Centro di fisioterapia e riabilitazione del dottor Marco Cola, a Budrio, provincia di Forlì-Cesena. Lo sfortunato difensore sannita non tornerà a disposizione prima di metà marzo. © RIPRODUZIONE RISERVATA