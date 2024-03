Il distacco dalla Juve Stabia è tornato a 9 punti e il Benevento deve essere capace di indirizzare questa condizione a proprio vantaggio. Cominciando finalmente a volgere la mente a chi sta dietro e non più a chi è davanti.

I giallorossi farebbero bene a guardarsi dalle dirette inseguitrici, visto che il Picerno ha ripreso a correre e strapazzando 5-1 il Monterosi si è portato a -4 raggiungendo l'Avellino al terzo posto. Sarebbe anche ora di superare il logorio psicofisico determinato, inevitabilmente, da una rincorsa che dura dall'inizio del 2024: pur profondendo il massimo sforzo, gli uomini di Auteri hanno rosicchiato soltanto 3 punti in 2 mesi alla Juve Stabia.

Troppo pochi per continuare a farsi illusioni. Vale la pena sprecare tutte queste energie, atletiche e mentali, per continuare a inseguire una squadra che sta vincendo il campionato con pieno merito? Una squadra che in casa non ha mai perso e ha incassato soltanto 3 gol (contro i 17 dei sanniti) in 16 gare e che ancora oggi può vantare una delle difese meno perforate d'Europa? Una squadra che ha perso solo 2 volte su 31 e che nel momento di maggiore difficoltà, ovvero dopo il pari interno col Brindisi e la sconfitta di Catania, ha infilato 4 vittorie consecutive? La risposta è lì, a portata di mano.

Basterebbe leggere i numeri, che sono impietosi. Meglio concentrarsi sulla prossima gara senza dar retta alla classifica, magari interessandosi più ad Avellino e Picerno, che tallonano appaiate a quattro lunghezze. Gli irpini sabato ricevono il derelitto Brindisi, che non vince una partita dal 10 dicembre (2-0 a Potenza, ma contro il Sorrento) e che nelle ultime 14 partite ha collezionato 8 sconfitte e 6 pareggi. Il Picerno va a Potenza. L'obiettivo dichiarato dei biancoverdi è il secondo posto. Lo ha dichiarato anche il direttore generale dei «lupi» Giorgio Perinetti in un'intervista rilasciata al «Mattino». «Il secondo posto - ha spiegato - sarebbe comunque un grande risultato. Le aspettative sono alte, ma lavoro personalmente a questo progetto da soli otto mesi. Vedevo il Benevento davanti a tutti, ma c'è la Juve Stabia».

Distogliere l'attenzione dal cammino della prima della classe può essere un toccasana per il Benevento, e aiuterebbe anche la squadra a sentire meno la pressione. L'interminabile tentativo di rimonta si è tradotto nella condanna a non poter mai sbagliare una partita e «inconsciamente - come sostenuto anche da Meccariello lunedì sera, nel corso di Ottogol - porta a commettere qualche errore di troppo e ad avvertire oltremodo la tensione di ogni impegno». Ora che ci si è scrollati di dosso questa fastidiosa incombenza, si possono affrontare i prossimi impegni con maggiore serenità.

A cominciare da quello di sabato sera a Giugliano, che non sarà affatto semplice. Quella di Bertotto è una squadra che gioca a calcio e accetta il confronto senza rintanarsi nella propria metà campo, ma quando si ritrovano di fronte al Benevento molti allenatori tendono a stravolgere i rispettivi assetti e a volte anche a rinnegare il loro credo tattico. Pertanto non bisogna dare nulla per scontato. Nella seduta di ieri pomeriggio al «Ciro Vigorito» (l'«Imbriani» è interessato da alcuni trattamenti al manto erboso, da oggi ci si trasferisce al «Meomartini») mancava solo Berra, sottoposto a fisioterapia.

Lo staff tecnico e medico approfitteranno della squalifica per curargli qualche vecchio acciacco con il quale il difensore sta convivendo. Si è concluso, infine, positivamente ieri il Gos presso la Questura di Giugliano: nessuna limitazione per i tifosi giallorossi (500 posti nel settore ospiti, prezzo del ticket 15 euro inclusi diritti), la prevendita si è aperta già ieri nel tardo pomeriggio. A dirigere il derby col Giugliano sarà Stefano Nicolini di Brescia, lo stesso arbitro della trasferta a Castellammare, assistito da Tchato e Colaianni con Diop quarto uomo.