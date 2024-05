Il Benevento conclude la stagione regolare al terzo posto. È stato infatti respinto, come prevedibile, il ricorso del Taranto al Collegio di Garanzia del Coni, contro la penalizzazione di 4 punti per il mancato versamento delle ritenute Irpef e Inps relative ai mesi di settembre e ottobre 2023. Il club jonico, difeso all'avvocato Eduardo Chiacchio, esperto in diritto sportivo, chiedeva la restituzione di almeno 2 dei 4 punti e di valutare i due omessi pagamenti alla stregua di un'unica violazione. L'organo di ultima istanza in questi casi, è paragonabile a una sorta di Cassazione, che non si avventura mai nel merito bensì è solita esprimersi su eventuali vizi procedurali: in tal caso avrebbe dovuto rinviare gli atti di nuovo alla Corte d'Appello federale sollecitando un nuovo giudizio, ma si sarebbe determinato un nuovo slittamento dei playoff. Pertanto il Collegio di Garanzia ha «confermato la decisione» di Tfn e Caf dando, di fatto, il via libera all'attesissima post season del girone C.

La classifica del girone C, dunque, non cambia. L'Avellino resta secondo, la Casertana quarta e il Taranto finisce quinto e ai playoff scenderà in campo già nel primo turno intergirone per affrontare il Latina, decimo in classifica. Il Benevento in questo modo si risparmia un turno ed entrerà in gioco martedì 14 maggio, in trasferta contro un'avversaria da individuare tramite sorteggio (potrebbe essere anche una squadra dei gironi A o B, non necessariamente una del girone C, dato che si tratte del primo turno della fase nazionale). I giallorossi beneficeranno del ritorno in casa e avranno a disposizione 2 risultati su 3 nella somma reti dei 180 minuti (non previsti supplementari e rigori). Nel primo turno dei playoff, che prenderà il via martedì 7, per il girone C si affronteranno, oltre a Taranto-Latina (alle 20.30, quinta contro decima), Picerno-Crotone (alle 21, sesta contro nona che andrà in diretta televisiva su Rai) e Audace Cerignola-Giugliano (settima contro ottava) in gara secca: in caso di pareggio al 90', passa la meglio piazzata in classifica.

Le vincitrici avranno accesso al secondo turno della fase a gironi che si terrà sabato 11 maggio: la peggior classificata tra queste incrocerà la Casertana quarta, le altre due si scontreranno tra di loro, sempre in gara unica, in casa della meglio piazzata, che approderà alla fase successiva vincendo, ma anche qualora ci fosse un pareggio al 90'. Per le due formazioni che proseguiranno la loro corsa, si spalancheranno le porte della fase nazionale e si ritroveranno nel tabellone complessivo primo turno nazionale insieme alle tre terze (Benevento, Carrarese e Vicenza), al Catania che si è aggiudicato la Coppa Italia di C, e alle altre quattro squadre provenienti dai girone A (due) e B (due), che si sfideranno in gare di andata (fuori) e ritorno in casa della meglio piazzata, che avrà due risultati su tre a favore nei 180'. La notizia in casa giallorossa è stata accolta bene, anche perché un turno casalingo in gara secca contro una formazione già scesa in campo qualche giorno prima sarà un grosso rischio per tutte e non sono escluse sorprese.

La preparazione

A Roma, intanto, prosegue la preparazione degli uomini di: ieri era prevista una doppia seduta ma è saltata quella mattutina a causa del maltempo che ha allagato il campo di gioco del «Mancini Park Hotel». Pertanto, la squadra si è allenata unicamente nel pomeriggio. Solo palestra per Ciciretti, ma si può tirare un sospiro di sollievo: gli esami strumentali al polpaccio effettuati stesso nella capitale giovedì, hanno dato esito negativo. Quindi nessuna lesione. Di nuovo in gruppoche hanno risolto i rispettivi lievi acciacchi. Non ha preso parte alla seduta Simonetti, mentre prima della conclusione si è fermato Capellini a scopo precauzionale. Oggi ultima sgambatura antimeridiana (10.30) prima del pranzo fissato alle 13 e del ritorno a Benevento con partenza in bus societario per le 14.30 e arrivo in città poco dopo le 17.