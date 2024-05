La principale difficoltà dei playoff per il Benevento, al di là del fatto che iniziare in ritardo rispetto a una parte delle altre squadre non è di certo un vantaggio, è che, pur sapendo quanto prenderanno il via, su chi dovesse arrivare fino in fondo incombe un punto interrogativo enorme in merito alla programmazione per la stagione successiva. Conoscere la categoria nella quale si militerà non prima della seconda decade di giugno, potrebbe condizionare fortemente l'allestimento della rosa ed è per questo che i giallorossi stanno già pensando a come muoversi, provando ad anticipare i tempi e ad attrezzarsi in modo adeguato senza perdere giorni preziosi.

Necessariamente, si dovrà cominciare a lavorare in contemporanea anche sul mercato per non arrivare in notevole ritardo a costruire la squadra per il prossimo anno: la finale di ritorno è in calendario il 9 giugno e ai primi di luglio, di norma, le squadre di B partono per i ritiri pre-campionato mentre quelle di C lo fanno, di solito, all'incirca una settimana dopo. A prescindere dal torneo che si andrà a giocare (la B inizia il 17 agosto, la Lega Pro non ha invece fissato ancora alcuna data, ma è ipotizzabile che si finirà al primo settembre), occorre mettersi al lavoro al più presto perché molte contendenti faranno lo stesso.

Il direttore tecnico Marcello Carli ha pertanto già avviato la pianificazione in vista del torneo venturo ed è evidente che, in funzione dell'accordo sulla parola già trovato con Gaetano Auteri (che in settimana dovrebbe firmare il rinnovo), stia già valutando con l'allenatore ruoli e reparti da rinforzare per metter su un organico ancora più competitivo. I playoff di Lega Pro sono notoriamente una lotteria e le sorprese sono dietro l'angolo: tanto potrebbe imporsi una delle favorite (il lotto comprende, oltre al Benevento e all'Avellino, club blasonati come Vicenza, Padova, Triestina, Catania, Perugia, Pescara, ma anche Torres e Carrarese, pur non avendo alle spalle chissà quale storia, hanno mostrato grande solidità), tanto potrebbe toccare a una possibile outsider come accaduto con il Lecco lo scorso anno (occhio alle Under 23 di Juventus e Atalanta, come pure a Legnago Salus e Giana Erminio e a mine vaganti del calibro di Taranto, Casertana e Gubbio).

Per adesso il Benevento ha varato unicamente la fase di attenzionamento dei profili più interessanti di calciatori ritenuti perfettamente aderenti alla filosofia di gioco di Gaetano Auteri. Giocatori tenuti sotto stretto monitoraggio dal capo scout Andrea Innocenti e dai suoi collaboratori nel corso della stagione appena conclusa. Ci sono alcune zone del campo che necessitano di interventi urgenti e saranno le prime sulle quali verrà concentrata la futura campagna di rafforzamento. Poi verrà anche stilato un elenco degli atleti meritevoli di riconferma tra quelli attualmente in rosa. La certezza, quindi, è che il Benevento non si lascerà trovare impreparato se gli spareggi non dovessero andare per il verso giusto. Carli si sta giustamente portando avanti con il lavoro, agendo in piena sintonia con mister Auteri e con il presidente Vigorito.

Nel frattempo Paleari e compagni ieri hanno beneficiato di una domenica di relax. Oggi la ripresa alle 15.45 all'«Imbriani», da valutare Ciciretti e Capellini. Il portiere ha affidato il suo pensiero ai social chiamando a raccolta i tifosi: «Anche questo ritiro è alle spalle. Siamo arrivati al momento clou della stagione: i playoff per l'accesso alla serie B. Ogni goccia di sudore - ha scritto il portiere e capitano sul profilo Instagram - ogni minuto in campo, ogni allenamento ci ha portato qui. Questo è il momento di dimostrare il nostro valore e lottare su ogni pallone come se fosse l'ultimo. In questa stagione si sono susseguiti alti e bassi, è vero. Ma il vero esame inizia la settimana prossima. Abbiamo bisogno di tutti voi: Venite a sostenerci, a far sentire il vostro calore, perché ogni voce conta».