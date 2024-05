Il cerchio si stringe. Stasera le possibili sfidanti del Benevento si ridurranno a cinque. In attesa del sorteggio di domani mattina (alle 9.30, diretta SkySport24), stasera ci sono 6 gare in programma valide per il secondo turno della fase a gironi: Atalanta Under 23-Legnago Salus, Casertana-Cerignola, Perugia-Rimini, Pescara-Juventus Under 23, Taranto-Picerno e Triestina-Giana Erminio. Si disputeranno tutte alle 20.30 (eccetto Pescara-Juve, il cui fischio d'inizio è fissato per le 21) in gara unica di 90 minuti; in caso di pareggio passa la formazione di casa, ovvero la meglio piazzata in classifica (supplementari e rigori non sono previsti fino alla final four). Cinque di queste saranno oggetto di sorteggio, mentre la sesta, ossia la migliore delle quarte (la Casertana se si qualifica, poi a scalare Triestina e Perugia) sarà testa di serie al pari di Benevento, Carrarese e Vicenza (le tre terze) e Catania (vincitrice Coppa).

Sempre nella giornata odierna, in calendario la seduta a porte aperte al «Ciro Vigorito»: la Curva Sud ha risposto presente alla decisione della società di spalancare i cancelli e spostare l'allenamento allo stadio, che è suonata come una sorta di appello in vista degli spareggi. «Carica»: sul proprio profilo social, la tifoseria organizzata, in un post, ha invitato tutti gli sportivi a essere presenti «per sostenere i colori giallorossi e incitarli fino all'ultima battaglia». «Munirsi di sciarpa - hanno aggiunto gli ultras - e di qualsiasi vessillo che rappresenti la nostra fede! Fuori la voce, fuori l'orgoglio. Vinci per noi».

Appuntamento dunque nel settore Curva Sud (l'unico che sarà accessibile oltre alla tribuna stampa per ospitare i giornalisti), il cuore pulsante della torcida giallorossa, alle 15.30 per l'inizio della sgambatura degli uomini di Auteri, che si aspettano il massimo della spinta da parte degli aficionados. La squadra difatti potrebbe essere costretta a partire già domenica se dall'urna gli sarà assegnato un avversario geograficamente lontano: si va dal Piemonte (Juventus Next Gen, che gioca le gare interne al «Moccagatta» di Alessandria) alla Lombardia (Atalanta Under 23, il cui campo è a Caravaggio in provincia di Bergamo, o Giana Erminio, che invece disputa i propri incontri a Gorgonzola, in provincia di Milano), dal Friuli (Triestina) al Veneto (Legnago Salus, di casa allo stadio «Mario Sandrini» di Legnago, nel veronese), fino ad arrivare all'Emilia-Romagna (Rimini). Ben più comode, invece, come mete da raggiungere Perugia, Pescara, Taranto, Picerno e Cerignola.

La rosa

Nel frattempo un'altra buona notizia dall'infermeria: dopo Ciciretti, ieri mattina è tornato in gruppo anche Riccardo Capellini, che ha svolto per intero la sgambatura mattutina prendendo parte anche alle esercitazioni e alla partitella finale. Auteri prima ha diviso la squadra in due gruppi per provare schemi offensivi e poi ha mischiato le carte facendo invertire le casacche a molti atleti. Provata sia la difesa a quattro che quella a tre. Differenziato per Rossi, assente Pastina, ancora in fase di riabilitazione. Palestra, invece, per Terranova e Benedetti. Quest'ultimo si è sottoposto a ecografia per meglio valutare l'entità di fastidio al gemello del polpaccio (stesso muscolo di Terranova), ma fino alle 19 di ieri ancora non si conosceva il responso. Domani ci sarà una nuova seduta mattutina, seguita dalla conferenza pre-gara di Gaetano Auteri, fissata per le 13. La comitiva giallorossa sarà sul «chi va là» in base all'avversario perché potrebbe pure essere costretta ad avviarsi nel pomeriggio in trasferta.

Infine il terzo portiere, il talentuoso Alessandro Nunziante, è stato convocato, dal commissario tecnico dell'Italia Under 17 Massimiliano Favo, per il raduno di preparazione alla fase finale dell'Europeo di categoria che si svolgerà a Cipro dal 20 maggio al 5 giugno. Nunziante sarà dal 13 al 16 maggio al Centro Tecnico Federale di Coverciano. I 28 convocati saranno ridotti a 20 con la lista definitiva diramata giovedì 16: il ragazzo nativo di Foggia ci spera e con lui anche il Benevento.