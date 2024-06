Uno dei principali nodi da sciogliere per il nuovo Benevento riguarda lo sfoltimento della rosa. Un roster corposo da 33 calciatori sotto contratto che dovrà essere per forza scremato e poi riampliato con ulteriori innesti nei ruoli scoperti.

Il quadro

«Mi piacerebbe avere un organico formato da massimo 23/24 calciatori», ha affermato Oreste Vigorito nella conferenza post Carrarese. Se così dovesse essere, significa mandarne via almeno una quindicina, considerati i 6/7 rinforzi che devono ancora arrivare. I 33 tesserati in questione, tra componenti dell'attuale gruppo e rientri da prestiti, sono i portieri Lucatelli (di ritorno dalla Virtus Francavilla), Nunziante e Paleari, i difensori Benedetti, Berra, Capellini, Letizia (dalla Feralpisalò), Meccariello, Pastina, Rillo, Tosca, Veltri (dalla Recanatese) e Viscardi, i centrocampisti Acampora (dal Bari), Agazzi, Alfieri (dal Renate), Karic, Koutsoupias (dal Bari), Kubica, Nardi, Pinato, Prisco (dalla Recanatese), Rossi, Simonetti, Talia e Viviani (dal Cosenza), gli attaccanti Bolsius, Carfora, Lanini, Marotta, Perlingieri, Sorrentino (dal Latina) e Starita.

Su Acampora e Viviani, Bari e Cosenza hanno la facoltà di esercitare il diritto di riscatto: i pugliesi dovrebbero versare 600mila euro nelle casse del Benevento, i calabresi 100mila, con il club giallorosso che, solo per Viviani, si è riservato la contropzione dietro pagamento di 50mila euro. Difficile, in entrambi i casi, che cambino maglia dopo una stagione abbastanza sottotono (per non dire anonima) per ciascuno dei due, molto più probabile che i due club li rispediscano al mittente. E dunque meglio che il Benevento si prepari a riaccoglierli, decidendo in tempi brevi cosa vorrà farne dei rispettivi cartellini.

Una bella gatta da pelare per Marcello Carli, che dovrà fronteggiare anche diverse situazioni complicate per via di ingaggi elevatissimi, in particolare quello di Tosca, che si aggira intorno ai 680mila euro. Quest'ultimo, passato ai sauditi dell'Al Riyadh la scorsa estate, è finito fuori squadra dai primi di gennaio, dopo aver perso il posto da titolare già a novembre. Tradotto in soldoni, vuol dire che è fermo da oltre 6 mesi. Ci sono buone possibilità che il club della Capitale non gli stia neppure pagando lo stipendio e che ci sia un contenzioso in atto.

Le manovre

Quanto ai calciatori a scadenza, che sono 7, questi libereranno caselle in vari reparti e soprattutto spazio salariale. Masciangelo si è già accasato al Cittadella, ma non verranno riconfermati neppure Ferrante, per il quale il Benevento non farà valere il diritto di opzione fissato a 300mila euro (l'obbligo non è scattato) e tornerà alla Ternana, Terranova (ha un'opzione per il 2024/25 che non sarà esercitata), Ciano e molto probabilmente anche Improta.

Qualche chance per Manfredini (nel suo caso bisogna capire la dirigenza cosa intende fare con i portieri), mentre sembrano in risalita le quotazioni di Ciciretti, soprattutto se dovesse restare Auteri. Di questo e altro si parlerà nel primo confronto programmatico di domani mattina tra Carli e Vigorito. A seguire il presidente vedrà squadra e staff tecnico. Ai calciatori è stata chiesta disponibilità in sede dal 10 al 12, dopodiché ci sarà il rompete le righe.

Il piano

Nel frattempo inizieranno a breve (dipende da come andranno le semifinali playoff Under 15 e 16) i lavori di rifacimento del manto erboso del campo «Avellola», dove si allenano e giocano le giovanili giallorosse. A pochi anni di distanza dalla riqualificazione dell'intera struttura e dalla consegna del nuovo tappeto, avvenuta nel 2018, il fondo si ritrova già rovinato in parecchi punti.

Il Benevento Calcio aveva citato in giudizio, per un lotto difettoso, la ditta che si era occupata dei lavori, che di recente è stata costretta dal magistrato ad addivenire a una transazione e a ripristinare la superficie con un sintetico di ultima generazione. Una volta che saranno stati completati tutti i campionati, si potrà finalmente dare il via all'intervento: tanto potrebbero cominciare martedì, tanto la settimana successiva, se una delle due Under dovesse approdare in final four.