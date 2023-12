Non sarà una partita come le altre. Il Benevento a Castellammare vuole lasciarsi alle spalle un fine settimana infuocato e voltare immediatamente pagina. L'auspicio è che gli strascichi dell'inchiesta sul calcioscommesse, che vede coinvolti Pastina (che per ovvie ragioni non figura tra i convocati) e i tre ex, non incidano sulla prestazione dei giallorossi in campo.

«Dobbiamo muovere la classifica»

Matteo Andreoletti non ha dubbi al riguardo: «La squadra è carica. Per quanto avrei fatto volentieri a meno delle vicissitudini degli ultimi giorni - spiega il tecnico bergamasco - arriviamo nelle condizioni ottimali per giocarcela. Che nessuno pensi, all'interno o all'esterno, che la squadra possa essere distratta dai fatti accaduti di recente. Ci aspetta una sfida bellissima, siamo concentrati solo su quella». Prima della seduta di rifinitura, al campo ha fatto capolino Oreste Vigorito, che ha voluto parlare alla squadra per rassicurarla. «Alla vigilia di una gara così delicata, il presidente ha voluto tranquillizzare i ragazzi. La presenza di un uomo carismatico e di grande credibilità come lui è sempre importante».

Andreoletti per questa gara si porta dietro molti dubbi di formazione. «Non sono preoccupato per il fatto di essere indeciso. Dovrei aver timore del contrario. I ragazzi si sono allenati benissimo anche questa settimana - incalza l'allenatore - e mi stanno mettendo in difficoltà tra chi ha lavorato duro in settimana, come Tello, che ho visto molto più propositivo, e chi nell'ultima sfida ha fatto bene, sia per quel che riguarda i titolari che i subentrati». In difesa, in corsa quattro per tre posti.

Senza Pastina bisognerà capire chi agirà da braccetto sinistro: in lizza Berra e Capellini. Ma quest'ultimo potrebbe sistemarsi anche da centrale, dove è in ballottaggio con Terranova. «Per scegliere farò una valutazione importante sul minutaggio, perché non posso rischiare di avere due atleti che non sono in grado di portare a termine la gara». Questo vuol dire che uno tra Terranova (che pur avendo resistito per 90 minuti con il Monterosi, è più indietro rispetto agli altri) e Berra (al rientro dopo uno stop di 3 gare) non giocherà. Come sistema di gioco sarà riconfermato il 3-5-2. A centrocampo Improta e Masciangelo (favorito su Benedetti) sulle corsie, con Karic, Agazzi e uno tra Tello, Talia, Kubica in mediana.

Ma occhio a Pinato, che potrebbe rappresentare la sorpresa. In attacco Bolsius è leggermente avanti su Ciano, mentre Ferrante dovrebbe essere preferito a Marotta. «Talia sta bene e devo capire se farlo partire dall'inizio. In tal caso non riuscirebbe a completare la partita. Stesso discorso per Ciano, che potrebbe essere decisivo anche entrando a gara in corso. Oltre a Pastina, non ci saranno Meccariello, Simonetti, Alfieri, Agnello e Masella, più Ciciretti, vittima di una distrazione muscolare di primo grado al soleo.

«La Juve Stabia ha un'identità ben chiara - precisa Andreoletti - ed è prima con pieno merito. Subisce poco e difende bene, ama fraseggiare e gioca un calcio verticale. L'allenatore è uno dei migliori in terza serie. Indubbiamente per l'organizzazione che ha, finora ha espresso il miglior calcio del girone. Hanno un progetto tecnico più sviluppato rispetto al nostro. Noi dovremo essere bravi a tener palla il più possibile, sapendo che ci sarà da abbassarsi all'occorrenza».

Al seguito dei giallorossi ci saranno 300 tifosi, che partiranno con bus, pulmini e auto private intorno all'ora di pranzo. La Juve Stabia in casa è imbattuta, su 7 gare interne non ha mai subito un gol e detiene la miglior difesa d'Europa con sole 5 reti al passivo. Nei primi tempi, su 15 uscite, ha incassato una sola rete, contro la Casertana. Il Benevento è partito ieri pomeriggio ed è in ritiro a Torre del Greco, da dove nel primissimo pomeriggio di oggi raggiungerà il «Romeo Menti» e rientrerà in città già in serata, subito dopo il match che sarà trasmesso, oltre che da Sky e NowTv, anche in diretta nazionale su Rai Due.