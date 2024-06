Benevento-Carrarese finisce 2-2 e i toscani vanno in finale

Il Benevento ci mette tanto cuore, paga due errori di Meccariello e Talia e dice addio ai playoff. Al Vigorito finisce 2-2, segna prima Lanini, pari di Finotto, poi giallorossi di nuovo avanti con Talia, la punizione di Schiavi regala la finale alla Carrarese. I toscani troveranno il Vicenza.

Auteri cambia, a sorpresa, modulo, passando al 4-3-3. In difesa c’è l’esordio dal 1’ di Meccariello in coppia con Capellini, a destra gioca Berra, a sinistra Viscardi. A centrocampo tornano Nardi e Pinato, panchina per Improta e Simonetti. Davanti confermato il tridente Ciciretti-Perlingieri-Lanini. Primo brivido al 9’ quando Perlingieri arriva un pizzico in ritardo su un cross a mezza altezza di Pinato. Al 15’ Berra colpisce alto di testa su corner. Al 18’ la strega passa: Ciciretti calcia il corner che Lanini impatta e insacca grazie anche alla deviazione di Coppolaro.

La Carrarese pareggia però subito: Meccariello rinvia sui piedi di Palmieri che trova il filtrante per Finotto che pare e batte di piatto Paleari.

Al 34’ il Benevento rimette la freccia: Perlingieri lavora intelligentemente una palla spalle alla porta e appoggia per Talia che di piatto batte Bleve, con la palla che sbatte sotto la traversa ed entra. Al 40’ Ciciretti scodella in area, Perlingieri non ci arriva. Al 43’ Talia, già ammonito, si becca il secondo giallo per un fallo su Schiavi. Benevento in dieci. La Carrarese riprende subito coraggio, tiro cross di Cicconi, Panico devia alto da due passi. È 2-1 a fine primo tempo.

Auteri sacrifica Perlingieri per inserire Simonetti. Al 15’ esce anche Ciciretti per Improta. La Carrarese trova il pari su punizione con Schiavi al 21’. Auteri cambia ancora: dentro Bolsius e Agazzi per Viscardi e Pinato. Al 27’ Improta calcia da fuori col sinistro, palla deviata che sbatte sul palo. Sul corner è Capellini a sfiora il 3-2 di testa su sponda di Meccariello. Nel finale dentro anche Marotta per Lanini. La Carrarese si divora due palle gol con Morosini. L’ex Avellino calcia alto anche allo scoccare del 45’. Dopo 5’ di recupero, la Carrarese vola in finale, dove troverà il Vicenza.