Benevento-Carrarese, Auteri: «Servirà una gran partita. Pinato c'è»

È la vigilia di una delle partite più importanti della stagione. Domani sera il Benevento dovrà ribaltare il gol di Finotto di martedì a Carrara.

«Le condizioni fisiche sono uguali per tutti, anche loro vengono da un percorso nei playoff. Dopo la partita di Carrara chi ha giocato ha avuto due giorni di assoluto riposo. Ci stiamo preparando per giocare partite diverse all’interno della stessa partita – ha spiegato Gaetano Auteri in conferenza pregara -. Non possiamo prevedere ora come si svilupperà la partita, ci siamo preparati a varie evenienze, senza mai rinunciare al nostro essere propositivi con il giusto equilibrio. Abbiamo eliminato squadre forti come Triestina e Torres, ora ci sono tutte squadre competitive, ma non ci sentiamo inferiori a nessuno. Vogliamo andare avanti ma ci servirà una grande gara. La Carrarese ha qualità e giocatori importanti, soprattutto in avanti. C’è gente che ha giocato i playoff e che ha vinto campionati. Loro giocano un calcio molto tattico, hanno un piccolo vantaggio. Ci serviranno le contromisure adeguate».

A spingere la Strega ci saranno quasi 9mila spettatori.

La piazza beneventana sta rispondendo con grande vicinanza. Aspetto apprezzato dall’allenatore giallorosso: «Ci siamo guadagnati anche il supporto dei nostri tifosi. La squadra sente l’atmosfera della città, tanti vivono l’ambiente. Non serve da parte mia dare tanta motivazione, i ragazzi sanno l’importanza di questa partita».

Auteri non ha ancora deciso l’undici da mancare in campo e avrà due assenze: «Meccariello sta bene, come lui anche Terranova che potrà dare un aiuto. Pinato ha scontato la squalifica ed è disponibile, non so dove lo schiererò. Masciangelo e Ciano hanno avuto piccoli intoppi».