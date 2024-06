Il Benevento esce a testa altissima, ma sarà la Carrarese a giocarsi la B contro il Vicenza (che ha fatto fuori l'Avellino). Al "Vigorito" finisce 2-2 con tanti rimpianti e diverse recriminazioni. Grande partita dei sanniti, condannati sostanzialmente da due episodi: il gol del primo pareggio preso esattamente un minuto dopo essere andati in vantaggio e il rosso a Talia allo scadere della frazione d'apertura.

Nel Benevento rientrano dalla squalifica in tre, ossia Pinato, Nardi e Bolsius, mentre sono assenti Ciano (ginocchio gonfio) e Masciangelo. Auteri sorprende tutti e schiera per la prima volta in assoluto il 4-3-3 con Berra e Viscardi terzini, Meccariello (alla prima da titolare dopo l'infortunio alla gara d'esordio in campionato con la Turris) e Capellini centrali. Pinato e Nardi sono le mezzali mentre Talia agisce da metodista, e pertanto il tecnico non rinuncia al tridente offensivo confermando Ciciretti, Perlingieri e Lanini. Calabro, forte del seppur minimo vantaggio racimolato all'andata, non si discosta molto dalla formazione schierata allo Stadio dei Marmi proponendo novità solo a centrocampo, con Zanon e Capezzi al posto di Grassini e Zuelli. In attacco conferma per Palmieri e Panico sulla trequarti, alle spalle dell'unico terminale offensivo Finotto.

Il Benevento parte un po' contratto ma dura solo 5 minuti, il tempo che Panico scaldi i guanti a Paleari con un destro telefonato. Dal 9' in poi i giallorossi iniziano a fraseggiare bene anche se la Carrarese pressa alta e tende a giocare d'anticipo. Lanini inensca Pinato che crossa subito per Perlingieri che non arriva di un soffio alla deviazione. Al 12' triangolazione in area Lanini-Pinato-Lanini con quest'ultimo che con il destro, il suo piede, praticamente fa un passaggio al portiere al limite dell'area piccola che se defilato.

La Carrarese se na sta lì sorniona ma quando riparte fa paura perché il Benevento è sbilanciato. Schiavi ci prova dalla distanza in maniera velleitaria. Al 16' su corner la torre di Pinato per la testa di Berra che però conclude alto. Al 18' l'insistenza dei giallorossi viene premiata: corner perfetto di Ciciretti per l'incornata di Lanini che stacca e la mette proprio dove Bleve non può arrivare. Ma non c'è neppure il tempo di esultare che la Carrarese pareggia: errore di Meccariello in uscita e palla a Panico che verticalizza subito per Finotto che fulmina Paleari sul primo palo. Il Benevento non demorde e si riorganizza, Talia si fa ammonire per una trattenuta, Ciciretti spara alto da buona posizione al minuto 32.

Il raddoppio

E' il preludio al raddoppio con Perlingieri che lavora alla grande un pallone al limite spalle alla porta e scarica per l'accorrente Talia che apre il piattone e la infila sotto la traversa. Poi proprio quando il Benevento sembra in controllo, ecco quello che potrebbe essere l'episodio chiave. Talia si scontra con Schiavi appoggiandogli una mano sul petto e il centrocampista apuano stramazza a terra. L'arbitro non rileva nulla, ma viene circondato dai calciatori della Carrarese e poi riceve una segnalazione dal guardalinee: secondo giallo ed espulsione. Il Benevento in dieci rischia subito di prendere gol ma Panico per fortuna fallisce il bersaglio sottomisura dopo un tiro cross di Cicconi. Nell'intervallo Auteri richiama Perlingieri e inserisce Simonetti per avere più equilibrio.

Praticamente non succede nulla fino al 22' della ripresa, quando Schiavi direttamente su calcio piazzato indovina l'angolino alla destra di Paleari che arriva in leggero ritardo e arpiona il pareggio. A quel punto Auteri ci prova in ogni modo, ma con l'uomo in mano e il sopravvenir della stanchezza diventa difficile, eppure il neo entrato Improta riesce a scagliare un tiro pericolosissimo con deviazione che si stampa sul palo a Bleve battuto. Sul corner seguente Meccariello fa da sponda di testa per lo stacco di Capellini che indirizza il pallone incredibilmente fuori da due passi. Nel convulso finale il Benevento testa l'assalto all'arma bianca con gli innesti di Agazzi, Marotta e Bolsius ma non c'è verso. Anzi è la Carrarese a sfiorare il il tris in contropiede in più di un'occasione. Finisce con i canti e i balli dei toscani sotto la curva nord, mentre i giallorossi raccolgono comunque l'applauso della Sud che ha apprezzato l'impegno, anche se la delusione resta cocente.