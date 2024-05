La tifoseria ci crede ed è pronta a sostenere la «Strega» incondizionatamente. In città entusiasmo dilagante per la semifinale di ritorno con la Carrarese: nella serata di ieri toccata quota 6mila tagliandi emessi quando mancano ancora tre giorni pieni alla partita. Si punta a superare il record stagionale di 7.607 spettatori fissato nel derby con l'Avellino del 10 dicembre scorso, ma in quel caso c'erano 1.000 ospiti a incrementare sensibilmente il dato.

In pratica, sono state pareggiate le presenze della gara di primo turno nazionale con la Triestina e si è a un passo dall'infrangere il muro dei 6.500 ticket fatti registrare nel quarto di finale con la Torres. Anche dalla Toscana c'è mobilitazione, già oltre 300 i biglietti acquistati dai sostenitori della Carrarese. Una sfida che nessuno vuole perdersi, nella speranza, su sponda sannita, che si assista a tutt'altra partita rispetto al match d'andata. Il Benevento di solito in casa è molto più incisivo e pericoloso, mentre gli apuani in trasferta hanno raccolto poco in stagione regolare. Ci sarà quindi il pubblico delle grandi occasioni al «Ciro Vigorito», come non si vedeva da tempo.

Ieri sono andate sold out Curva Sud Superiore, Tribuna Centrale (Vip) e Tribuna Superiore Coperta (Giallorossa). Oggi potrebbero esaurirsi i tagliandi della Curva Sud Inferiore, mentre restano ampie disponibilità nel settore Distinti (che è quello meno gettonato), nella Tribuna Inferiore e nella Tribuna Superiore Scoperta. Per ragioni di ordine pubblico, è stata disposta la chiusura della Curva Nord: pertanto coloro che in precedenza avevano acquistato il tagliando di quel settore, potranno prendere posto nel settore Distinti senza variazioni di prezzo, utilizzando il varco numero 7 per l'accesso.

Queste le determinazioni del Pregos che si è tenuto mercoledì mattina, mentre il Gos vero e proprio, che dovrà prendere altre decisioni in merito alla sicurezza e alla logistica, è programmato per la giornata di oggi.

La rosa

Nel frattempo i giallorossi hanno ripreso gli allenamenti. Mercoledì era stata inizialmente programmata una seduta al rientro da Firenze ma poi c'era stato il cambio di programma. La squadra ha ricominciato solo ieri all'«Imbriani»: scarico per quelli che hanno giocato titolari e seduta ordinaria per gli altri. Tutti presenti ad eccezione di Pastina. Auteri sta facendo in modo di gravare il meno possibile sulle energie di quelli che finora hanno tirato la carretta.

Il tecnico ha ancora diversi dubbi di formazione. Pressoché scontati i ritorni di Nardi e Pinato dal primo minuto, necessari per innestare forze fresche dopo il tour de force di 5 gare disputate nell'arco di 14 giorni. Ora deve solo decidere se Pinato giocherà al posto di Talia in mediana o da trequartista come a Trieste all'esordio in post season. Essendo un match casalingo, in cui occorre segnare obbligatoriamente pena l'eliminazione, Auteri sta riflettendo sull'opportunità di rinunciare a un attaccante puro in favore di un rifinitore che dia una mano anche al centrocampo.

Questo l'unico dubbio che agita il tecnico, che terrà la sua conferenza domani, alle 18.30, dopo l'allenamento. Oggi, invece, seduta mattutina. Domenica mattina, direttamente dal ritiro di Venticano, la comitiva scenderà a Benevento per la rifinitura all'«Imbriani» prima di rientrare all'hotel «Europa - Villa Il Sogno» per il pranzo.

La designazione

Dirigerà la contesa Roberto Lovison di, assistenti Alessandro Parisi di Bari e Nicola Morea di Molfetta. Quarto ufficiale Dario Madonia di Palermo. Al Var Daniele Paterna di Teramo e Matteo Gariglio di Pinerolo. Lovison, 30 anni compiuti da poco, è laureato a Bologna in Statistica Economia e Impresa. Quarto anno, vanta un solo precedente con i giallorossi nella vittoria casalinga contro il Foggia dello scorso 2 marzo. Due precedenti, invece, con la Carrarese, tutti interni e vincenti: 2-0 alla Virtus Entella il 30 settembre 2023 e 5-1 alla Torres il 28 gennaio 2024.