Il Benevento a caccia del pass per la finale playoff. Davanti a circa 9mila cuori giallorossi, gli uomini di Auteri devono ribaltare l'1-0 dell'andata con la Carrarese e per farlo si affidano al pubblico delle grandi occasioni, pronto ad affollare gli spalti del «Ciro Vigorito» per dare spinta e supporto a Ciciretti e compagni. Sarà una partita all'ultimo respiro, da giocare con il sangue agli occhi e il fuoco dentro: il Benevento, visibilmente stanco dopo il tour de force di 5 gare in 14 giorni, ha tutte le carte in regola per capovolgere il risultato. «Sono convinto che faremo una grande partita». Auteri ostenta fiducia e serenità, ben sapendo che 90 minuti potrebbero non bastare per approdare al turno successivo. Nel caso il Benevento si imponesse per un gol di scarto, infatti, ci sarebbero i supplementari e poi eventualmente i calci di rigore. Quest'ultima eventualità non si è mai verificata nella lunghissima storia di spareggi disputati dal Benevento. Con un pareggio o una sconfitta al 90', avanzerebbe la Carrarese, che può contare su due risultati e si trova nella stessa condizione in cui si era trovato il Benevento contro Triestina e Torres. Stavolta ai giallorossi tocca rincorrere.

«Non mi preoccupo delle condizioni fisiche, come stiamo giocando noi intensamente da due settimane lo sta facendo anche la Carrarese. Ho dato ai titolari un paio di giorni di riposo assoluto - spiega Auteri - ma ora ci stiamo allenando bene per preparare questa partita con lucidità e determinazione feroce. Abbiamo ancora la rifinitura e sarà quello il momento in cui farò le scelte definitive». L'allenatore non lo dice ma in realtà in testa ha già l'undici che contrasterà gli apuani. Previsti i rientri di Nardi e Pinato rispetto alla sfida d'andata. In particolare quest'ultimo consentirà al tecnico di cambiare sistema: Auteri lo impiegherà da rifinitore nel 3-4-1-2 alle spalle delle punte Lanini e Ciciretti. Dunque niente tridente. Partirà dalla panchina il giovane Mario Perlingieri, in questo modo sarà più fresco per incidere subentrando a gara in corso. In mediana si ripristina il tandem Talia-Nardi che molto bene ha fatto finora. Nessun cambiamento in difesa e sugli esterni, con Berra-Capellini-Viscardi e Improta-Simonetti. Il Benevento dovrà essere abile a non giocare con l'ossessione di far gol a tutti i costi. Per questo Auteri ha scelto una formazione più equilibrata, innestando sulla trequarti un centrocampista di ruolo capace di garantire anche centimetri e struttura fisica. Il gol potrà arrivare anche iniziando in questo modo, ma l'importante sarà non esporsi alle controfughe avversarie perché incassare una rete vorrà dire ritrovarsi con un piede e mezzo fuori e una situazione pessima a gestire.

«Loro partono da una condizione di vantaggio, ma questo non deve impressionarci. Saremo preparati a ogni evenienza, in gare del genere non si possono fare previsioni, sarà diversa da quella dell'andata. Noi saremo concentrati e propositivi nel fare ciò che sappiamo, e cioè attaccando ma sempre con criterio. Certo non possiamo pensare di essere dominanti per tutta la partita, ma non ci sentiamo inferiori a nessuno. E poi - aggiunge - avremo dalla nostra l'apporto dei tifosi. Abbiamo già raggiunto un primo obiettivo ritrovando con loro un feeling che sembrava perso. Ne vogliamo raggiungere un altro. Vogliamo la finale, con tutte le nostre forze».

Il dato della prevendita alle 19 di ieri parlava di 8.355 biglietti venduti inclusi i 484 tifosi ospiti (per costoro è definitivo). Per i supporters della «Strega» c'è ancora tempo fino al fischio d'inizio per acquistare il tagliando. Infine il Comune di Benevento ha attivato un servizio navetta completamente gratuito per la sfida di stasera, garantito da Trotta bus. La partenza dei bus avverrà da piazza Risorgimento a partire dalle 18.40 e fino al fischio d'inizio, con intervalli tra le corse di circa 20 minuti. Il servizio consentirà l'approdo dei tifosi fino all'area adiacente il distributore di carburante nei pressi del «Vigorito» (lato tribuna), dove è prevista la discesa dei passeggeri. Per il ritorno in piazza Risorgimento, il servizio sarà attivo, in caso di tempi supplementari o calci di rigore, fino a 00.15.