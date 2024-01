Benevento-Casertana 1-0: Berra si prende derby e il sorpasso in classifica

Il Benevento batte di misura la Casertana e piazza il sorpasso in classifica. Il gol di Berra nel finale permette ai giallorossi di scavalcare anche Taranto e Picerno; ora l’Avellino è a meno due e la Juve Stabia a meno sei.

Auteri deve fare a meno di Paleari febbricitante, in porta quindi Manfredini; problemi anche per Masciangelo che non va neanche in panchina, sull’out mancino gioca Benedetti. Improta recupera e gioca largo a destra. In avanti dal 1’ i due acquisti Lanini e Starita, Ferrante completa il tridente. Cangelosi schiera Bacchetti al posto di Soprano in difesa, a centrocampo Damian rileva Casoli. In avanti, senza lo squalificato Montalto, giocano l’ex Carretta, il sannita Curcio e Tavernelli. Primo brivido del match al 4’, Curcio gira col sinistro, Manfredini blocca. Risponde Starita al 10’, nessun problema per Venturi. Al 14’ giallorossi vicino al gol: cross di Benedetti, stacco di Ferrante, palla di poco alta. Al 24’ Starita si divora l’1-0, calciando alto col sinistro da pochi metri. Al 33’ Lanini ci prova di testa, palla larga. Al 39’ si crea una mischia in area rossoblu su cross di Improta, Capellini rovescia alto. Al 44’ rete annullata al Benevento: Venturi esce male su una punizione in mezzo di Benedetti, Starita va in contrasto con Sciacca e fa gol, ma era in offside. È 0-0 a fine primo tempo.

Ad inizio ripresa c’è Ciciretti al posto di Ferrante nel Benevento.

I giallorossi si presentano con un colpo di testa di Pinato. Al 5’ occasione per la Casertana, Curcio prende palla a sinistra e si accentra, calciando a giro, palla che lambisce la traversa. Al 12’ Pastina stacca di testa da buonissima posizione, palla alta. Auteri toglie Lanini e Starita per inserire Marotta e Bolsius. Ciciretti ci prova su punizione, mancino centrale. Al 17’ primo cambio anche per Cangelosi che richiama Toscano per inserire Casoli. Al 26’ cambio per il Benevento: esce Pinato ed entra Simonetti.

Poco dopo Cangelosi si copre, togliendo Carretta e inserendo Deli. Al 30’ Ciciretti sfiora il gol, il suo sinistro da fuori centra il palo e poi va in corner, dopo aver toccato la schiena di Venturi. Al 36’ st il Benevento mette la freccia: corner di Ciciretti, stacco di Marotta, palla che carambola su Sciacca, Berra da due passi insacca di testa. Al 42’ proprio Berra respinge di petto il tiro di Damian, per il direttore di gara però è penalty. Curcio centra il palo dagli undici metri. Il Benevento regge nel finale e strappa tre punti pesantissimi.