Benevento-Casertana, Auteri: «Loro sono forti, ma siamo pronti. Mi porto dubbi di formazione»

Il pari del Crotone, il ko del Taranto e il faccia a faccia con i falchetti. Auteri e i suoi ragazzi hanno una chance importante, battere la Casertana significherebbe sorpassarla in classifica e scalare qualche posizione.

«Senza Montalto, loro possono giocare con una punta centrale con caratteristiche diverse. La Casertana ha un modo di stare in campo equilibrato e consapevole – le parole di Gaetano Auteri nella conferenza prepartita -. È una squadra forte che, superata la prima fase di campionato, potrebbe giocare per vincere il campionato. Abbiamo voglia di sfidarli ed affrontarli, non ci sentiamo da meno. Dovremo giocare però meglio di loro. Mi aspetto risposte importanti dalla mia squadra. Sono sicuro che faremo bene per dare continuità. Pensiamo a noi e non ai risultati delle avversarie. Abbiamo fatto una settimana lunga e buona di lavoro, i ragazzi sono consapevoli e crescono. Sono sereno, abbiamo sviscerato tutti gli aspetti della partita di domani. Siamo pronti».

Il trainer giallorosso ha confessato di avere molti dubbi di formazione da sciogliere: «Ho dei dubbi ed è un fatto positivo.

Non ho un gruppo di titolari e di non titolari, cerco di coinvolgere sempre tutti. Ho dei dubbi in attacco, in mezzo al campo e in difesa. Terranova ha recuperato e sta bene, si allena bene. Anche Improta sta bene. Aveva una continuità di lavoro, non gli ha causato problemi saltare qualche allenamento. Ciciretti e Lanini dovranno, prima o poi, giocare dal 1’. Ciciretti si sta allenando senza intoppi e bene, sono contento di riavere un giocatore con caratteristiche importanti. Non so se giocheranno titolari domani o prossimamente. Faranno certamente parte della gara. Bolsius è forte, ma deve migliorare tatticamente. Anche lui potrebbe giocare dall’inizio. Paleari ha un po’ di febbre, ha saltato la rifinitura per precauzione, domani valuteremo. Nel caso sarebbe pronto Manfredini. Tello e Karic sono convocati. Talia sta bene, Pinato e Agazzi possono migliorare. Ho fiducia in tutti. C’è anche Simonetti che mi sorprende sempre, è un giocatore completo».

Auteri ha commentato positivamente l’arrivo di Starita e Lanini: «Li abbiamo voluti, completano il reparto, sono rapidi, con buona tecnica e in grado di fare gol. Si gestiscono con una sana competizione, tutti avranno le loro chance. Giochiamo con tre attaccanti e tutti giocheranno. Di volta in volta sceglierò chi sta meglio. Abbiamo varie armi su cui puntare».