Auteri sfoglia la margherita. Tanti dubbi di formazione per il tecnico in vista del derby di domani contro i «falchetti». Anche sulla destra, dove Improta per fortuna ha recuperato e ieri si è unito al gruppo allenandosi regolarmente con la squadra. Sulla corsia c'è il dubbio con Simonetti, che l'allenatore ha provato da quella parte fino a giovedì. È evidente che se Improta dimostra di star bene anche da un punto di vista atletico, sarà difficile spodestarlo.

Tanto più che il jolly di Pozzuoli offre maggiori garanzie sul piano difensivo, in una gara dove sarà importante rischiare poco. Simonetti da esterno a tutta fascia è più che una suggestione. Fino al momento dell'infortunio, anche Andreoletti lo aveva impiegato da laterale, sia a destra che a sinistra. Alla fine si tratta di un centrocampista versatile, per cui Auteri stravede. E non è detto che se a destra venisse confermato Improta, Simonetti non possa giocare lo stesso. Magari da centrale, ruolo in cui è stato provato nella seduta di ieri mattina. Già, perché non è stato deciso ancora nulla nemmeno in mezzo al campo. Dove bisogna ancora individuare il partner di Agazzi.

Pinato è un'opzione ma a Francavilla è apparso sottotono, a tratti evanescente. Non che Agazzi se la sia cavata meglio, ma in casa Auteri difficilmente rinuncerebbe all'unico che ha caratteristiche da manovratore (anche se non è propriamente un regista). La sensazione è che Simonetti sia in corsa anche per quel posto, come pure Talia, che sembra leggermente avanti rispetto agli altri due. Scontato l'impiego di Masciangelo sul versante mancino. In difesa non dovrebbe cambiare nulla: Berra, Capellini e Pastina marciano spediti verso la riconferma. El Kaouakibi rientra ma non è in lizza per giocare da titolare. Terranova insidia Capellini, che però rimane in vantaggio. In attacco, in teoria, sarebbero in sei per tre caselle, ma due possono essere considerate già assegnate. Auteri è persuaso di continuare con Ferrante, del quale sta apprezzando la disponibilità e la propensione al sacrificio. Alla fine con 4 gol e 6 legni colpiti, rimane il giocatore più pericoloso del Benevento. Poco probabile, inoltre, che il tecnico rinunci al vice capocannoniere del girone C: Starita sta bene, si sta allenando dall'inizio della settimana ed è pure riposato dopo aver saltato, solo perché in procinto di trasferirsi, l'ultima gara con la maglia del Monopoli. Ragion per cui resta un solo posto da assegnare, e se lo giocano in quattro.

Ovvero Ciciretti, Bolsius, Lanini e Marotta. Tra costoro non c'è un netto favorito, ma tutto lascia presagire che Ciciretti non sia ancora nelle condizioni di durare 60/70 minuti e quindi ci sono grosse perplessità sul fatto che possa giocare titolare. Valutazioni in corso anche sull'ipotesi di vedere Lanini in campo dall'inizio, dato che l'ultima sua gara dal primo minuto risale al primo novembre scorso in Coppa contro il Genoa. La sensazione, quindi, è che se la giochino ancora una volta, esattamente con la scorsa settimana a Francavilla, Marotta e Bolsius. Con l'olandese in vantaggio fino alla rifinitura, salvo poi essere scavalcato nelle ore precedenti il match. Auteri ha ancora due sessioni di allenamento per fare le sue scelte: la sgambatura pomeridiana fissata per oggi e l'insolita rifinitura di domani mattina, nello stesso giorno del match.

Sul mercato, intanto, si continua a lavorare per Nardi: il centrocampista ieri è rimasto in panca per la quarta volta di fila (senza neppure disputare un minuto) in Reggiana-Como e a breve potrebbe cedere alle lusinghe del Benevento. In uscita, Tello è a un passo dall'addio e il suo trasferimento al Catania è questione di giorni, forse di ore. Non decolla infine la prevendita per il derby di domani. Al momento non è stata ancora raggiunta quota 500 tagliandi venduti. Per quel che riguarda gli ex canterani, il portiere Antonio Guerra, classe 2002, beneventano purosangue, è stato messo sotto contratto fino al termine della stagione dalla Pistoiese (serie D, girone E). Il centravanti Simone Sorgente, classe 1999, si è accordato con l'Ostiamare (serie D, girone G).