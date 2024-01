Missione terzo posto. Il Benevento a caccia dei tre punti nel derby di stasera con la Casertana, che gli permetterebbero di guadagnare, in un solo colpo, ben quattro posizioni in classifica. I giallorossi, in caso di vittoria contro la Casertana, scavalcherebbero, oltre ai «falchetti», anche il Picerno (che non è sceso in campo contro il Catania a causa della neve) e il Taranto (sconfitto ieri di misura a Messina) e aggancerebbero il Crotone (fermato venerdì sul pari casalingo dal Francavilla) a quota 39, ma con il vantaggio nello scontro diretto (per effetto del 3-2 maturato all'andata).

Resterebbero, tra le altre cose, in scia all'Avellino (che è secondo, a quota 41). Ma gli uomini di Auteri dovranno compiere un'impresa: la Casertana è difatti l'unica squadra del girone C a non aver mai perso fuori casa, primato condiviso con il Padova, per quel che concerne le 60 squadre della terza serie. Complessivamente, 6 successi e 5 pareggi per i rossoblù di Cangelosi, storico secondo di Zeman che ha sempre avuto un occhio di riguardo verso la fase difensiva. Auteri se la gioca con l'organico quasi al completo e con problemi d'abbondanza. Gli unici assenti saranno lo squalificato Ciano e il lungodegente Meccariello. Anche se Alberto Paleari, ieri mattina, si è svegliato con qualche linea di febbre, per cui non ha preso parte alla seduta di ieri pomeriggio. Il portiere titolare è stato lasciato a riposo, non andrà in ritiro con la squadra ma si unirà ai compagni direttamente questa mattina, salvo peggioramenti nella notte.

«Non siamo eccessivamente preoccupati per Paleari - spiega Auteri in conferenza -, per la partita dovrebbe esserci. Mal che vada, c'è sempre Manfredini, che ci dà ampie garanzie». Paleari figura regolarmente tra i convocati. Come lo sono anche Kubica, Karic e Tello, che negli ultimi giorni sono rimasti un po' ai margini delle esercitazioni per questioni di soprannumero. Il tecnico ha solo l'imbarazzo della scelta e qualche dubbio di troppo da sciogliere. «Il fatto che sia indeciso su chi schierare in alcuni ruoli è sicuramente positivo - sottolinea Auteri -, con le cinque sostituzioni giocheranno tutti i papabili alla fine, perché li farò ruotare. C'è una sana competizione in tutti i reparti, l'importante è che si sentano tutti coinvolti. Per me contano le risposte, il campo è quello che emette i verdetti, alla fine giocherà chi sta meglio ma tutti devono essere pronti a garantire il proprio contributo». Nelle rotazioni, entreranno pure gli ultimi arrivati Lanini e Starita, con quest'ultimo che prenota una maglia da titolare.

Alla fine, il tridente più plausibile è quello composto dal vice capocannoniere del raggruppamento, dal più prolifico tra i giallorossi (Ferrante) e dall'olandese Bolsius, che a sorpresa potrebbe avere la meglio su Marotta. In lizza anche Ciciretti, che però come Lanini è più indietro di condizione rispetto agli altri. «Vero che Ciciretti e Lanini sono quelli meno a regime, ma prima o poi devono pur cominciare a giocare dall'inizio. Ciciretti si sta allenando bene, si è rimesso in sesto e lavora con voglia e continuità. Abbiamo tanti giocatori con caratteristiche importanti e saremo in grado di avvicendare spero nel miglior modo possibile».

A centrocampo c'è il dubbio per il partner di Agazzi: in lizza Pinato, Simonetti e Talia. Dovrebbe toccare a quest'ultimo, ma occhio a Simonetti, che potrebbe essere la scelta a sorpresa. «Ho sempre detto che Simonetti mi aveva colpito per le sue capacità offensive ma posso dire che sa fare tante cose e ha attitudini importanti anche come centrocampista. Sa interdire, sa impostare. Ha gamba. La mediana a due forse non è il top per Pinato, ma ci può giocare senza problemi. Talia sta bene, vediamo». In difesa incertezza tra Capellini e Terranova. «Terranova sta bene si sta allenando bene e ha grande esperienza». E sulla Casertana: «Senza Montalto possono giocare in maniera diversa. Squadra forte, non una sorpresa. Meritano di stare dove sono e dovremo aggredirli sin da subito».