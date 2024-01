Il derby è servito. La Casertana scende in campo questa sera (inizio alle 20.45) al Ciro Vigorito di Benevento con il chiaro intento di confermare l'imbattibilità esterna oltre che riscattare la sconfitta interna con il Messina, frutto di una deludente prestazione. «È una partita molto sentita dai nostri tifosi - dice il tecnico Vincenzo Cangelosi - ed è normale che ci sia molta attenzione al riguardo. È la classica partita in cui le motivazioni nascono da sole. I giocatori sanno dell'importanza della partita, a prescindere dalla parte emotiva e da quello che i tifosi vogliono. Un appuntamento per ripartire e per riprendere quel filotto di risultati positivo interrottosi contro il Messina».

Al match di questa sera non potranno assistere i supporter casertani per il divieto di trasferta imposto loro dal prefetto di Benevento su segnalazione dell'Osservatorio del Viminale che ha individuato in questa partita profili di rischio per l'ordine pubblico.

Ieri rifinitura a porte aperte, presenti soprattutto gli ultras che hanno sostenuto e incitato la squadra per l'intera seduta non facendo mancare qualche mortaretto. Un modo per far vivere ai calciatori il clima che stasera troveranno per una gara che potrebbe dare indicazioni importanti per il futuro cammino di entrambe le squadre sebbene si è ancora alla terza giornata del girone di ritorno. Cangelosi al riguardo preferisce glissare. «È una partita importante come tutte le altre - risponde lo storico ex secondo di Zdenek Zeman - Una gara che ci consentirà di confrontarci contro una delle tre squadre maggiormente attrezzate per la vittoria del campionato e che ci consentirà, quindi, di misurare il nostro livello e per capire se possiamo ambire a qualcosa di più. Dobbiamo comunque ragionare di partita in partita, senza stilare tabelle di sorta. Questa di Benevento, ripeto, è una tappa importante e dobbiamo prenderla come tale. Del resto, siamo nella parte iniziale del girone di ritorno, ogni partita presenta le sue difficoltà. Questa presenta certamente un coefficiente più alto, però dovremo considerarla come una tappa di passaggio di questa fase discendente del campionato».

Per la formazione che scenderà in campo, niente da fare per Celiento. Il capitano non ha recuperato del tutto dai problemi al piede che l'hanno costretto a fare da spettatore in queste prime gare del girone di ritorno. Assente anche Montalto, squalificato per un turno per cumulo di ammonizioni, il quale, peraltro, ha anche avuto qualche problema fisico in settimana e ieri non ha preso parte rifinitura. L'assenza di Montalto e di un attaccante di pari caratteristiche costringerà Cangelosi a modulare una prima linea più leggera con Curcio probabilmente destinato a giostrare da falso nueve.

Il fatto di giocare in trasferta contro una squadra che cercherà sin dall'inizio di prendere in mano il pallino del gioco potrebbe favorire questo tipo di soluzione? «Non so che partita ne verrà fuori - risponde Cangelosi - Loro hanno caratteristiche ben precise. Da quando è arrivato Auteri hanno già messo in mostra una loro fisionomia che cercheranno di portare avanti. Bisogna vedere se continueranno su questa falsariga oppure cambieranno in corsa. Noi abbiamo preparato la partita come sempre provando diverse soluzioni, vedremo che sviluppi avrà la partita». Assente Celiento, confermata la coppia centrale formata da Soprano e Sciacca, mentre a centrocampo Damian parte favorito rispetto a Casoli e Deli per una maglia da titolare. In attacco Tavernelli e Carretta completeranno il tridente offensivo. La Casertana dovrebbe scendere in campo con Venturi in porta; in difesa Soprano e Sciacca centrali con Calapai e Anastasio sugli esterni; Proietti in cabina di regia con Damian e Toscano mezzali; in attacco Carretta, Curcio e Tavernelli.