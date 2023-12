La città è turbata, la tifoseria scossa, la società scioccata. Dopo la vicenda Paoloni del 2011 e il caso doping di Lucioni nel 2017, il club giallorosso si trova costretto a fronteggiare una nuova tegola. Pastina e tre ex calciatori, tra cui l'ex capitano Letizia, il cui cartellino è ancora di proprietà del club giallorosso, coinvolti, secondo la Procura di Benevento, in un giro di scommesse che avrebbero ad oggetto puntate su incontri di calcio. In aggiunta a loro altri due indagati che non sono atleti, un sannita e un napoletano.

I militari della Guardia di Finanza, giovedì mattina, si sono presentati, in contemporanea, presso le abitazioni dei quattro indagati (oltre a Pastina e Letizia, anche Coda e Forte) per notificargli l'avviso di garanzia per presunta violazione dell'articolo 4 della legge 401 del 1989, quello cioè che impedisce a un calciatore di scommettere sulla disciplina che pratica. Il Benevento si ritiene parte lesa in questa vicenda e difatti il presidente Oreste Vigorito, ieri mattina, ha ricevuto presso i suoi uffici a Napoli l'avvocato Edoardo Chiacchio, esperto di diritto sportivo, e insieme al direttore Carli, presente a sua volta, hanno stabilito come muoversi per tutelare innanzitutto l'immagine della società.

Il sodalizio di via Santa Colomba ha diffuso una nota in serata in cui precisa di aver informato la Procura federale dopo aver appreso la notizia dal «Mattino». «Il Benevento Calcio, in persona del legale rappresentante avvocato Oreste Vigorito, comunica che in data odierna (ieri per chi legge) ha provveduto a informare la Procura federale della Figc, su quanto pubblicato dal quotidiano "Il Mattino" edizione di Benevento, circa indagini in corso da parte della Procura della Repubblica di Benevento relative a episodi di scommesse che coinvolgono i propri tesserati Pastina Christian, attualmente calciatore del Benevento Calcio, e Letizia Gaetano, attualmente in prestito alla società Feralpi Salò, ed ex tesserati Forte Francesco e Coda Massimo, il tutto nel rispetto della vigente normativa federale». L'illecito sportivo si configura quando è conclamata l'alterazione di un risultato procurando indebito vantaggio a una determinata squadra: il Benevento è arrivato ultimo lo scorso campionato per cui, qualora venisse accertato (anche se al momento questa ipotesi è ancora al vaglio degli inquirenti, che stanno proseguendo le indagini) che Pastina, Letizia e Forte hanno scommesso su gare della propria squadra mentre erano in maglia giallorossa, non rischierebbe nulla.

Dopo aver appreso la notizia, tanti nel capoluogo hanno cominciato a porsi delle domande sulla sciagurata retrocessione che si è ritrovato ad affrontare il club sannita. «Sono profondamente dispiaciuto e amareggiato - sottolinea il sindaco Clemente Mastella - per quello che è successo. Mi auguro che quanto accaduto non abbia inciso sul ritorno in C del Benevento lo scorso anno, perché vorrebbe dire che il club giallorosso è rimasto vittima dell'ennesima ingiustizia.

D'altro canto molti di noi hanno fatto sempre fatica a spiegarsi come potesse una squadra così attrezzata e competitiva, chiudere il campionato all'ultimo posto». Incredulo il consigliere delegato allo Sport Vincenzo Lauro: «Sono senza parole. Siamo vicini al presidente Vigorito e alla società per quest'ennesimo danno che rischiano di subire in termini di immagine e onorabilità. In questo momento il Benevento Calcio siamo tutti noi e ci auguriamo che non ci siano contraccolpi sulla squadra, che deve restare concentrata in vista di un'importante gara di campionato». Il reato ipotizzato dalla Procura di Benevento nei confronti dei quattro atleti attualmente indagati è di esercizio abusivo di gioco d'azzardo e scommesse (articolo 4 della legge 401 del 1989). Sconvolta anche la presidente del Club Oreste Vigorito, Enza Cavuoto: «Credo che la vicenda, se vera, sia solo un altro tassello che va a ingigantire una situazione che sapeva di bruciato già da un po'. Anche se credo non siano state le presunte scommesse a rovinare il campionato. Mi auguro che siano solo sospetti e che alla fine non ci sia nulla di vero. Questa notizia turba gli animi dei tifosi proprio ora che si stava iniziando a vedere un cambiamento tra loro e la squadra. Spero si arrivi a un chiarimento che metta fine a questa valanga negativa».