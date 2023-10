Il Benevento abbandona la Coppa Italia al primo turno, uscendo sconfitto in casa dal Giugliano ai calci di rigore. Saranno dunque i vesuviani ad affrontare il Latina (che ha sconfitto di misura la Casertana) alla fase successiva. Peccato perché i giallorossi hanno fallito, come ormai capita quasi di prassi, una miriade di occasioni e hanno schiacciato gli avversari per lunghi tratti. Andreoletti è senza gli infortunati Meccariello e Ciciretti, non convoca Berra, Pastina e Karic per lasciarli riposare.

Il tecnico tiene fede al 3-4-2-1 e a sorpresa schiera tra i pali giovanissimo classe 2007 Alessandro Nunziante, nazionale Under 16. In difesa con il più esperto Capellini, Viscardi e Rillo agiscono da braccetti, Kubica e Alfieri in mediana con Improta e Masciangelo sulle corsie. Carfora e Bolsius alle spalle di Marotta. Il Giugliano ha una lunga sfilza di indisponibili (Berman, De Rosa, il beneventano Giorgione, Menna, Nocciolini, Oyewale, Rondinella, Salvemini). Il nuovo allenatore, l'ex difensore dell'Udinese Bertotto, porta con sé anche il sannita di Apice Zullo e Berardocco ma non li mette in distinta. Gli ospiti cambiamo sistema di gioco e si dispongono con un 4-3-3 e il tridente offensivo Oviszach-Sorrentino-De Sena.

Il leit motiv della partita è monotematico: in campo c'è solo il Benevento che comincia a martellare sin da subito con Marotta che calcia debole al 1', stessa sorte tocca cinque minuti dopo a Bolsius. Al 21' Importa riceve da Kubica e spara alto in diagonale, poco più avanti al termine di un'azione insistita Carfora (s'incunea, la perde e la riconquista) mette un invitante pallone in mezzo che attraversa tutta l'area senza che nessun riesca a raccoglierlo. I giallorossi non demordono e insistono, anche se gli errori di misura sono parecchi e alcuni elementi tipo Kubica (troppo compassato), Alfieri (in ritardo di forma) e Carfora (gli riesce poco o nulla) non incidono a dovere: allo scoccare della mezzora Masciangelo pennella l'unico traversone decente per la testa di Marotta che inzucca a botta sicura trovando l'opposizione di Yabre.

Nel finale di frazione ci provano a ripetizione prima Improta (destro incrociato, Baldi respinge d'istinto), poi Alfieri da fuori (a lato di poco col portiere fermo), e infine Bolsius dalla grande distanza con un siluro che sfiora la parte alta della traversa. Nella ripresa Bertotto inserisce l'ex Scognamiglio al centro della difesa al posto di De Francesco. Il tema tattico non varia: sempre il Benevento a detenere le redini del gioco e a macinare occasioni. Al primo colpo però stavolta i giallorossi fanno centro. Bolsius tenta la conclusione dal limite, Baldi si oppone come può, riprende l'olandese che alza un campanile sul quale si avventa Marotta che insacca con un po' di fortuna. Neppure il tempo di godersi sul vantaggio che il Giugliano pareggia. Sugli sviluppi di un corner corta respinta della difesa sannita condita da un paio di lisci e sfera che piomba sui piedi di Yabre che sgancia il mancino trovando la sfortunata deviazione di Capellini che spiazza Nunziante per l'1-1.

Masella pochi minuti dopo essere entrato si becca un rosso probabilmente esagerato per aver allungato la gamba su Eyango. Gli ospiti passano al 4' del secondo supplementare con Caldore sugli sviluppi di un calcio piazzato, incornata imparabile per Nunziante. Il Benevento pareggia a tempo scaduto con Bolsius su assist di Ciano. Ai rigori segnano Ciano, Vogiatzis, Kubica, Bernardotto, Agazzi e Gladestony, sbaglia Simonetti incrociando il montante, non falliscono Oviszach, Tello, Nunziante neutralizza il penalty di Labriola e si va ad oltranza. Reti di Rillo e Di Dio, ma Viscardi impatta la traversa e così Caldore, l'autore del momentaneo 1-2, può spiazzare il portiere sannita e regalare la qualificazione ai suoi.