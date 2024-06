Work in progress. Il Benevento del futuro è in fase di allestimento e questi sono giorni caldi in casa giallorossa. È l'unica settimana di vacanza per Marcello Carli (si fa per dire). Perché dalla casetta vicino al mare il direttore tecnico, pur lusingato dall'interesse dell'Empoli del suo amico di vecchia data Fabrizio Corsi, sta elaborando la programmazione per il 2024/25 da sottoporre al presidente Vigorito. L'avventura nel Sannio del dirigente toscano è ancora lontana dal concludersi. Ha scelto di restare in giallorosso per terminare il lavoro che ha iniziato 12 mesi fa. Ha ancora due anni di contratto e l'entusiasmo necessario per pianificare il prossimo campionato di serie C, che con ogni probabilità sarà ancora più competitivo di quello che si è appena concluso.



Molti club alzeranno ulteriormente l'asticella: dal Catania che sta corteggiando il tecnico del neo promosso Cesena Mimmo Toscano, all'Avellino, che pare non ne voglia sapere di ridimensionare nonostante un'annata dispendiosa culminata con una grossa delusione, proseguendo con il Crotone, che ha ingaggiato Longo, allenatore del sorprendente Picerno, fino ad arrivare alla Casertana, che ha avviato la rifondazione con gli addii del ds Degli Esposti e del trainer Cangelosi. Il Benevento ha basi solide da cui ripartire, ed è facendo leva su quelle che intende fiondarsi verso la nuova stagione: dai giovani pronti a far parte del progetto (Viscardi, Talia, Perlingieri) ai senior da confermare (poco più di una decina), qualche rientro da prestito da valutare e qualcun altro in scadenza da decidere se tenere o meno. È ipotizzabile che, per qualche tempo, terranno banco le porte scorrevoli, ma si tratterà di un periodo propedeutico alla formazione del gruppo che poi sarà chiamato ad frontale il campionato venturo.

GLI SCENARI

Prima, però, bisognerà conoscere il destino di, che lunedì incontreràe in quella sede nascerà il confronto per comprendere se ci siano o meno i margini per proseguire insieme. Di sicuro, non cambiando guida tecnica, ci sarebbe il vantaggio di affidare la squadra in mano a un allenatore che conosce già pregi e difetti della rosa, che di sicuro avrà le idee chiare su chi deve restare e chi no. Un tecnico comunque gradito alla piazza, che qui ha già vinto e continua a godere di un certo credito in termini di gradimento. È evidente però che la società non voglia lasciare nulla al caso e pertanto preferisca fare valutazioni approfondite sull'opportunità di andare avanti con il mister di Floridia. La scelta definitiva non andrà troppo per le lunghe, d'altro canto le parti si sono giàal Park Hotel Mancini, nel corso della settimana di preparazione alla post season, ripromettendosi di incontrarsi dopo gli spareggi per decidere il da farsi.Vigorito nutrestima nei riguardi di Auteri e ha sicuramente apprezzato il suo coraggio nel gettare nella mischia i giovani senza alcuna remora. Allo stesso tempo, Auteri è un tecnico che offre possibilità a tutti i calciatori di dimostrare il proprio valore, ma sulla funzionalità degli stessi, è spesso intransigente. Quelli che non ritiene adatti come caratteristiche al suo gioco, è difficile - se non impossibile - che li prenda in considerazione. Il Benevento si ritrova cone, da quello che emerge, Auteri sarebbe disposto a salvarne, dal suo punto di vista, non più di una quindicina. Su questo va trovata convergenza con la società, che di certo non può liberarsi diin un battito di ciglia.Tra i calciatori inal 30 giugno, un altro che rischia di non essere confermato è, che ha firmato lo scorso settembre un'opzione per il 2024/25 che la dirigenza, stando alle ultime notizie, non avrebbe intenzione di esercitare. Il club sarà costretto a fare una scelta tra il 37enne siciliano, e. Siccome il secondo ha ancora due anni di intesa con il clubgiallorosso, dovrebbe essere anteposto al compagno di reparto. Infine, che era in scadenza, ora ha firmato un triennale con il