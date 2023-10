La partita nella partita l'ha vinta il Benevento con una prova tutta grinta e cuore. I giallorossi hanno ribaltato il Crotone, reagendo ad un doppio svantaggio forse immeritato. «Ci sono più partite in una partita. Abbiamo avuto difficoltà nel primo tempo perché l'avversario aveva qualità, soprattutto a centrocampo ha dichiarato un Andreoletti, quasi afono in sala stampa -. Senza aggressività e senza andare in uno contro uno, la palla passa tra le linee e diventa complicato. Non penso sia stato un problema di approccio sbagliato, gli avversari sono stati bravi. Abbiamo giocato di più a destra perché ci spingevano di là. Oltre alla difficoltà nell'aggressione, c'era troppa voglia di andare in verticale. Le difficoltà avute sono state legate alla qualità avversario e la scelta di abbassarsi poteva essere giusta. Nel primo tempo abbiamo creato presupposti per ripartire bene. Ci sta non avere pallino del gioco, subire un po' e provare ad andare in contropiede. Nel secondo tempo siamo stati più aggressivi e li abbiamo presi alti. La qualità della panchina mi ha dato una grande mano, abbiamo giocatori forti e dobbiamo sfruttare questa cosa. Ho rischiato, inserendo tanti giocatori offensivi, ma il quoziente tecnico si è alzato».

I due gol dei pitagorici sono nati da due disattenzioni difensive: «Sul primo gol loro ci siamo schiacciati troppo ha analizzato il mister -. Ma se la palla arriva sul secondo palo soffri perché lì c'è Benedetti e hai poca struttura fisica. Il secondo nasce da una rimessa, ci sono stati problemi di comunicazione. Andava fatta pressione su Vitale. Sono stati due episodi che ci hanno punito». Al di là della prestazione tecnica, l'allenatore ha sottolineato come il carattere dei suoi ragazzi abbia fatto la differenza: «La cosa positiva è certamente la reazione dei singoli. L'atteggiamento individuale è stato positivo, ma mi aspetto di più sul piano collettivo. I singoli hanno fatto una prestazione da categoria superiore. Oggi si è visto lo spirito di gruppo, tutti hanno sostenuto tutti e così sopperisci a delle mancanze tecniche».

Una spinta importante è arrivata anche dal pubblico giallorosso: «Per cornice era una partita da Serie B ha sottolineato il tecnico -. I tifosi non ci hanno mollato, la vittoria è per loro». Come sempre Andreoletti non pone limiti alla crescita dei suoi ragazzi: «Questa squadra deve essere riconoscibile per carattere. Dobbiamo migliorare sul piano tecnico, sul piano della manovra. Dobbiamo capire i momenti della gara, quando bisogna saper soffrire con umiltà. Abbiamo grandi potenzialità inespresse che devono venire fuori». I cambi e l'apporto dei singoli hanno cambiato volto al match: «Simonetti è una mezzala di corsa, può interpretare il ruolo di esterno con qualità perché ha tempi di inserimento, come Karic. Pastina sicuramente ha fatto degli errori con la piazza, non era ben visto».

«Quando sono arrivato - ricorda il tecnico - gli ho chiesto di resettare. Non dimentichiamoci che è un 2001, ha grandi prospettive e può crescere. Sta facendo bene. Sono molto contento degli ingressi di Ciano, Improta ed Agazzi. Volevo inserire Ciciretti, ma non volevo abbassare la struttura fisica della squadra. Spero di poter dare a tutti minuti in Coppa, dove vogliamo passare il turno. Non so se mercoledì avrò Terranova, aspetto indicazioni dallo staff medico. Il problema non è grave ma non vogliamo rischiare ricadute». Bando alla scaramanzia, chiosa sulla classifica: «Certamente la classifica ti gratifica e ti aiuta a lavorare bene, Ma il campionato è lungo».