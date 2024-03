Il messaggio alla Juve Stabia è arrivato forte e chiaro. Il Benevento tiene duro, non molla ed è pronto a raccogliere il massimo dei punti disponibili. Se poi a Castellammare saranno in grado di fare altrettanto, magari perdendo terreno solo parzialmente, allora saranno stati più bravi e vorrà dire che la promozione diretta se la saranno meritata. La corazzata di Auteri fa valere la regola del quattro: torna dalla Lucania col bottino pieno per la quarta volta su quattro nel torneo in corso (con Brindisi, Picerno, Sorrento e Potenza) e ottiene il quarto successo di fila, come mai accaduto prima di oggi in questa stagione. Dall'avvento di Auteri i giallorossi hanno messo in fila 8 affermazioni e tre pareggi, in due dei quali si è vista penalizzata da episodi a sfavore (gol regolare annullato a Pinato contro il Cerignola e inesistente rigore contro a Taranto) e nell'altro (lo 0-0 di Crotone) gridano ancora vendetta la traversa di Masciangelo e il gol fallito da Ciciretti.

Una interminabile scia positiva che ha reso felice anche il presidente Vigorito, che crede nella rimonta: «Speriamo che la rincorsa non sia partita troppo tardi - ha spiegato a una tv potentina nel post-gara del "Viviani" -, con questa nuova guida tecnica la squadra sta facendo miracoli. Gli avversari che ci sono avanti sono molto forti e quelli che ci inseguono non sono troppo lontani. È un campionato davvero combattuto, sarà un rush finale molto bello, speriamo che vincano i migliori». E sull'allenatore: «Auteri lo conoscevo da tempo. Con il direttore Carli - ha raccontato - avevamo immaginato di ringiovanire l'organico e ipotizzato un Benevento votato alla linea verde, e per questo avevamo scelto un allenatore giovane. Ma poi quando ci siamo resi conto che non si era accesa quella scintilla, il pensiero è ricaduto su uno che a mio parere è tra i migliori tecnici della categoria, con un pedigree da 800 partite in serie C. Non a caso è imbattuto. Non ci siamo dati per vinti: il calcio è come la vita, se ti fermi al primo ostacolo, al secondo cadi male». Ed è proprio l'imbattibilità la costante della gestione Auteri.

Il Benevento nel 2024 è l'unica squadra del girone C che non ha subito sconfitte e condivide il primato considerando tutti e tre i gironi con la Legnago Salus, formazione del girone A dove milita l'ex Van Ransbeeck. Sempre tenendo presente l'intera terza serie, i 28 punti in 11 gare collezionati dopo il giro di boa pongono i giallorossi al secondo posto nella speciale classifica, secondi solo al rullo compressore Cesena (capolista del girone B con 74 punti), che ne ha conquistati 28. Al terzo posto, più staccate, Mantova (primatista nel girone A a quota 71) e Gubbio con 24, nella top ten anche Padova, Carrarese, Perugia e Juve Stabia con 22 punti, Vicenza, Legnago Salus, e Torres con 21. Un gradino più sotto Atalanta Under 23, Taranto e Messina, prossimo avversario dei sanniti, con 20 punti. A questi numeri va aggiunto pure il 15esimo clean sheet (terzo consecutivo) su 30 partite, in media una gara senza subire gol ogni due disputate. Paleari e compagni non hanno avuto neppure il tempo di godersi l'ennesima gioia (propiziata da una prestazione di spessore e da due conclusioni al fulmicotone di Lanini) che ieri mattina erano già al campo a preparare la sfida di domenica al «Ciro Vigorito» contro il Messina (arbitra Di Francesco di Ostia Lido, assistenti Collu e Tesi, quarto uomo Peletti).

La buona notizia è che Pastina è rientrato in gruppo e sarà disponibile per domenica. Pinato e Talia hanno smaltito i rispettivi acciacchi e Marotta ha scontato il turno di stop. Il giudice però ha fermato Improta, Karic e Starita, che sono stati ammoniti a Potenza ed erano diffidati. Tre squalificati anche per il Messina: il secondo portiere Piana (che sconta la seconda giornata dietro la lavagna), più il centrale difensivo titolare Manetta e il bomber Emmausso (9 reti finora). I peloritani non avranno neppure l'altro baluardo difensivo Pacciardi, out da un mese. Oggi seduta mattutina, conferenza di Auteri (13.15) e partenza per il ritiro di Venticano.