Momento di tranquillità e soprattutto di riflessione in casa Benevento, che però rischia di essere agitato dalla notizia - fondata - secondo cui il direttore tecnico Marcello Carli sarebbe finito nel mirino dell'Empoli, club di serie A, impegnato nella sostituzione dell'attuale ds Pietro Accardi, in predicato di lasciare il club azzurro, per trasferirsi alla Sampdoria. Per lui si tratterebbe di un ritorno in una società dove è di casa e dove ha operato per 27 anni di fila ricoprendo varie mansioni. A quanto pare, Carli è tra gli obiettivi del presidente Corsi che ha messo gli occhi anche su Roberto Gemmi del Cosenza.

APPROFONDIMENTI Casertana, nuovo stadio Pinto: il cantiere entro fine giugno Turris, Capriola e soci per un progetto triennale Avellino, D'Agostino vuole riprovarci pèr la Serie B

Quest'ultimo è in scadenza di contratto in Calabria ed è molto probabile che lasci i rossoblù, ma al momento sta parlando anche con il Bari. Quanto a Carli, ha ancora due anni di intesa con il Benevento e un rapporto di grande complicità con il presidente Vigorito. Tra i due c'è stima reciproca e il massimo dirigente la scorsa estate, dopo essersi confrontato con entrambi, lo preferì a Perinetti (poi finito all'Avellino) e gli affidò la complessa ripartenza post-retrocessione sulla base di un progetto triennale. La chiamata dell'Empoli in Serie A lusingherebbe chiunque (ancor di più un toscano che tornerebbe a lavorare a 60 km da casa), ma Carli ha un appuntamento con Vigorito lunedì mattina per pianificare la nuova stagione in giallorosso e quell'incontro, per lui che è uomo di parola e che quando accetta una nuova sfida è abituato a fare il massimo per vincerla, in questo momento ha la priorità su tutto.

Anche sulla volontà di Corsi di riaffidarsi ad uno considerato di famiglia, dopo aver perso Accardi, che di Carli era il pupillo e poi lo aveva sostituito come soluzione interna. Pertanto, si può affermare con certezza che prima di lunedì le cose resteranno come sono e non accadrà nulla. Il presidente Vigorito ha in agenda diversi incontri ad inizio settimana prossima ma quello con Carli è propedeutico a tutto il resto, perché insieme dovranno innanzitutto decidere se proseguire con Auteri oppure no. E dovranno farlo in maniera convinta, senza la minima remora. Perché la (quantomeno dubbiosa) riconferma di Caserta è stata pagata a caro prezzo.



Carli, Auteri, lo staff tecnico e i calciatori saranno tutti in città già da domenica sera. Con Auteri andrà trovata unità d'intenti sui programmi, ma non è un mistero che Carli propenda per andare avanti con l'allenatore di Floridia. E' stato proprio Vigorito a farlo capire nella conferenza post-gara. Anche il presidente ha il medesimo orientamento, ma non vuole lasciare nulla al caso e intende fare tutte le valutazioni possibili.

A questo punto, viene logico pensare che la convergenza su come impostare la seconda annualità del progetto, vada trovata fra tutti e tre i componenti della triade: non solo Vigorito e Auteri, ma pure Carli.

Il quale, per il secondo anno consecutivo, si ritroverà di fronte 35 contrattualizzati da gestire, molti dei quali con contratti onerosi ereditati dalle passate gestioni che non avranno poco mercato (in quanto reduci da una o più stagioni che definire problematiche sarebbe un eufemismo), un altro pacchetto di giovani da valorizzare e al contempo una squadra da rinforzare in ruoli chiave se si vorrà fare un ulteriore step rispetto al torneo appena concluso. Intanto, dopo quello di Ferrante, si profila il secondo, imminente addio in casa giallorossa. Il 30 giugno prossimo scade il contratto di Camillo Ciano che non sarà rinnovato: 50 altalenanti apparizioni e 10 gol in un biennio, più 3 impalpabili presenze nei playoff rappresentano un bottino troppo magro per meritarsi la riconferma, soprattutto in virtù di un contratto da 350 mila euro annui che con la Serie C non ha nulla a che vedere. Verrà liberato pertanto un secondo posto nel reparto offensivo, e quindi si creerà spazio utile ad innestare qualche nuovo interprete.