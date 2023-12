Andreoletti tira dritto per la sua strada. Il tecnico, che rischia di perdere anche Talia per il riacutizzarsi del fastidio che ne aveva sconsigliato l'utilizzo dal primo minuto contro il Monterosi, è orientato a confermare il 3-5-2 visto nelle ultime uscite. Dopo i segnali raccolti nella seduta di mercoledì, anche in quella di ieri a porte aperte gli indizi portano in questa direzione.

Quanto al talentuoso centrocampista classe 2003, non si è allenato con il resto del gruppo perché ha ripreso a provare dolore nella stessa zona del ginocchio dove aveva ricevuto un colpo la settimana prima dell'ultima sfida interna. Fino a domenica verrà valutato giorno per giorno ma non verrà sottoposto a nuovi accertamenti. Per adesso deve sopportare, trattandosi di una infiammazione dei tendini che inseriscono nella zona mediale del ginocchio, per questo Andreoletti in conferenza aveva parlato di fastidio al collaterale.

Niente da fare per Ciciretti (che ha avuto un leggero battibecco con una tifosa con reciproco scambio di battute) che ha qualche chance di rientrare per la prossima nella trasferta di Latina. L'allenatore come al solito ha mischiato le carte, schierando nel corso della partitella finale una prima formazione con El Kaouakibi, Capellini e Rillo in difesa, Improta, Karic, Agazzi, Tello e Benedetti in mediana, Marotta e Ciano in attacco. Dall'altra parte Viscardi, Terranova e Berra pacchetto arretrato, Carfora, Kubica, Alfieri, Pinato e Masciangelo a centrocampo, Ferrante e Bolsius in attacco. I dubbi per il derby con i biancoverdi sono soprattutto in retroguardia con un ballottaggio tra Capellini e Terranova, mentre El Kaouakibi e Berra appaiono sicuri del posto. Sulle corsie Improta e uno tra Masciangelo e Benedetti con il primo favorito.

Là in mezzo tutto ruota attorno a Talia. Scontato l'impiego di Karic da mezzala destra, così come quello di Agazzi da vertice basso (per fortuna ha recuperato anche Alfieri che è il cambio ideale per farlo rifiatare in corsa), mentre se Talia non recupera o non sarà pronto per giocare dall'inizio toccherà a Pinato agire in quella zona. Per lui si tratterebbe del rientro del primo minuto dopo Cerignola, la partita in cui si fecero male sia lui che Simonetti. Era l'8 di ottobre e da allora sono trascorsi ben 2 mesi. Stesso discorso in attacco dove Ferrante sarà affiancato da uno tra Bolsius, Ciano e Marotta.

Quest'ultimo è pienamente in corsa perché l'opzione di rinunciare ad una seconda punta di qualità è tra quelle prese in considerazione da Andreoletti. Il motivo è da ricercare in quanto prodotto finora dai giocatori di maggiore fantasia, ovvero poco, pochissimo in termini numerici (1 gol e 2 assist, una miseria). Per adesso partono tutti e tre alla pari per una svariata serie di ragioni. Ci sono pro e contro per ciascuno. Ciano ha nelle corde il colpo risolutore e lo può trovare in qualsiasi momento, ma va spesso in debito d'ossigeno e non sembra particolarmente propenso al sacrificio. Bolsius è croce e delizia, va a corrente alternata e vive di fiammate. È capace di accendersi improvvisamente, come pure di sparire letteralmente dal campo per lunghi tratti. Marotta garantisce più peso offensivo, vede la porta molto di più rispetto agli altri due e ha l'indole battagliera.

Ma se giocasse dall'inizio insieme a Ferrante, poi la prima alternativa offensiva, a parte i due di cui sopra, in panchina diventerebbe il giovane Sorrentino, bravo ma ancora acerbo e utilizzato col contagocce finora da Andreoletti. C'è tuttavia ancora qualche giorno per decidere e Andreoletti se li prenderà tutti. Nel frattempo ieri si è aperta la prevendita per il derby. I mille tagliandi messi a disposizione per il settore ospiti sono stati polverizzati in meno di un'ora. Disposta per motivi di ordine pubblico la chiusura del settore Curva Nord riservato ai locali. Pertanto gli abbonati del suddetto settore, potranno accedere dal Varco Distinti n.7/8 esibendo il proprio titolo d'ingresso stagionale. I prezzi: Curva Sud 10 euro, Distinti 13 euro, Tribuna Inferiore e Superiore scoperta 16 euro, Tribuna Superiore Coperta 20 euro, Tribuna Centrale (Vip) 52 euro. I botteghini dello stadio resteranno aperti oggi e domani dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.