Due nuovi attaccanti arruolabili per il derby con la Casertana, anche per fronteggiare la squalifica di Ciano. Auteri li avrà infatti entrambi a disposizione per il match di lunedì sera contro i falchetti. Dopo quella di Starita, è arrivata l'ufficialità anche per Eric Lanini, che indosserà la maglia giallorossa per il prossimo biennio (ha scelto la numero 90, l'ex Monopoli invece ha preferito la 27). L'attaccante, in prestito dal Parma, ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno prossimo e un pre-accordo fino al 2025, estendibile di una ulteriore annualità in caso di promozione in B. Nel frattempo il Benevento ha definito la prima uscita: il centrocampista Vincenzo Alfieri passa in prestito al Renate. La squadra lombarda è attualmente al decimo posto nel girone A della serie C ed è allenata da Alberto Colombo che, strano scherzo del destino, ha avuto alle sue dipendenze gli ultimi due acquisti del Benevento, ovvero Lanini a Vicenza e Starita a Monopoli.

Adesso occorre formalizzare qualche altra uscita in mediana prima di assicurare ad Auteri anche il rinforzo a centrocampo. Abbandonata ormai da giorni la pista Maita (che del Bari nel frattempo è diventato anche capitano), ritenuto incedibile, Marcello Carli sta battendo da qualche ora la pista Filippo Nardi, altro giocatore in forza alla Reggiana ma, come nel caso di Lanini, di proprietà di un altro club, nella fattispecie la Cremonese. Sono stati avviati i contatti con il procuratore del ragazzo Tullio Tinti (che già gestisce i giallorossi Capellini e Talia oltre a Viviani, che è in prestito al Cosenza) per verificare la possibilità di portarlo nel Sannio, in quanto espressamente richiesto da Gaetano Auteri.

Per l'operazione non ci saranno tempi brevi. In primis il Benevento deve incamerare il sì del giocatore, poi parlare con entrambi i club per subentrare nel prestito come accaduto per Lanini. Per questo Carli sta vagliando altri profili, tra cui quello di un altro giocatore che attualmente milita in B. Auteri avrebbe chiesto anche Edoardo Iannoni del Perugia (al terzo semestre di un prestito biennale agli umbri, cartellino della Salernitana) ma in questo caso l'affare risulta ancora più complicato per via del fatto che Sabatini starebbe pensando di riportare il ragazzo a Salerno in netto anticipo sulle condizioni contrattuali. Quanto al Perugia, convincerli a mollare il giocatore non sarà semplice. Servirebbe un intervento diretto di Oreste Vigorito con il suo amico Santopadre (come accadde quando fu ingaggiato Caserta) e non è neppure detto che sia sufficiente.

Dopo la partenza di Alfieri, in mediana servono altre cessioni. Restano in bilico Kubica (per il quale resta valida la proposta del KS Cracovia) e Karic, mentre per l'addio a Tello serve che il Catania faccia ulteriori due uscite. Almeno un paio tra Livieri, De Luca e Ladinetti devono andar via prima che gli etnei vadano all'assalto del colombiano, con il quale c'è già un'intesa di massima fino al 2026. Anche Masella è il lista di sbarco e per lui avrebbero fatto un sondaggio Pro Sesto e Monopoli ma al momento si tratta di voci che non trovano riscontro. In difesa è stallo su El Kaouakibi, per il quale il Sudtirol, dopo aver chiesto informazioni una decina di giorni fa, non ha ancora affondato il colpo. La Salernitana, infine, non si è fatta più sentire per Letizia dopo aver ingaggiato Pierozzi e Zanoli. Entrambi per la corsia destra, mentre a sinistra manca ancora un vice Bradaric per cui l'ipotesi potrebbe non essere del tutto tramontata

Per quel che riguarda gli ex cresciuti nelle giovanili, il difensore polacco classe 2005 Franciszek Szymànski ha lasciato il Gravina e ha trovato l'intesa con il Santa Maria Cilento (serie D, girone H). Il classe 2003 Gaetano Caserta è andato a rinforzare il pacchetto arretrato del Gladiator (serie D, girone G). Il centrocampista classe 1999 Alessio Ziello abbandona il Lamezia Terme e si unisce al roster del San Marzano Calcio (serie D, girone G). L'attaccante classe 2000 Antonio Santarpia è stato tesserato dal Prato (serie D, girone D). La punta del 2000 Vincenzo Pinto torna al Portici (serie D, girone I).