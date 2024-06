Come una mezza maratona. Un pomeriggio lungo, intenso, quasi estenuante. Alla fine c'è stata la fumata bianca. Gaetano Auteri siederà sulla panchina del Benevento anche il prossimo anno. Dopo ore di colloquio, di confronto anche serrato su temi caldi, questioni tecniche, calciatori, contratti, staff e quant'altro, Oreste Vigorito e l'allenatore di Floridia si sono stretti la mano e hanno deciso di proseguire insieme nel solco del percorso intrapreso lo scorso dicembre.



Il Benevento da allora ha inanellato una lunga serie di risultati utili (13, con 9 vittorie) poi interrotta con la sconfitta interna ad opera del Monopoli (stessa cosa era capitata ad Andreoletti, che però si era fermato a 12). Nei playoff una sola sconfitta su 6 gare, purtroppo fatale: i giallorossi non sono riusciti a rimontare la ritorno lo 0-1 di Carrara. Il tecnico ha indubbiamente fatto un buon lavoro valorizzando diversi giovani (non solo ha dato fiducia a Talia e Carfora, ma ha fatto esordire anche Viscardi e Perlingieri), oltre che calciatori di proprietà (vedi Pastina e Capellini, che con lui sono cresciuti in maniera esponenziale). Auteri ha firmato per un anno, senza opzione, ma con una promessa da parte del presidente in merito a una riconferma in base al raggiungimento di determinati obiettivi.

LE CERTEZZE

Si riparte dunque da lui e da, che aveva rifiutato ilqualche giorno fa per continuare il suo lavoro nel Sannio. Il presidente per impegni personali ha dovuto stravolgere il programma iniziale: avrebbe dovuto incontrare) e) in sede ae a seguire squadra e staff tecnico, ma l'appuntamento con direttore tecnico e allenatore è stato spostato a, mentre la riunione con squadra e staff rinviata. Carli ha raggiunto Vigorito per pranzo e da lì sono iniziate le prime valutazioni sul futuro. Diversi e variegati i discorsi affrontati, ma da parte di entrambi è subito emersa laanche perché ritenuto tra i migliori sulla piazza oltre che profondo conoscitore della categoria.Auteri è arrivato alle 14.30 con la sua auto. Liste alla mano, si è cominciato a discutere della. In un clima di grande cordialità e serenità, Auteri ha esposto le sue idee, d'altro canto ha da tempo pronto un elenco con i calciatori che ritiene imprescindibili per la stagione ventura. Il tecnico si è detto disposto anche a valutare se tra i profili di rientro dai prestiti ci possa essere qualcuno che fa al caso suo e che sia funzionale al suo gioco.hanno ascoltato e poi hanno detto la loro. La convergenza è stata trovata su diversi punti. Con qualche distinguo, si va avanti con l'obiettivo di alzare l'asticella e programmare un mercato mirato, facendo in modo che si parta per il ritorno con una squadra completa quasi del tutto.Possibili novità anche per quel che riguarda lo staff, anche se per adesso tutto è ancora in una fase embrionale.Contestualmente,si presentavano allo stadio intorno alle 14.15. Tutti sono arrivati alla spicciolata, ma alla fine, non essendoci direttive precise e in attesa di notizie da Napoli (si pensava a un allenamento che poi non si è svolta a causa del gran caldo), non si sono neppure spogliati. Molti ne hanno approfittato per salutarsi in quanto è imminente il rompete le righe, ma la società ha chiesto ai calciatori la disponibilità a r. In mattinata, presso la sede del club, si terrà la riunione tra squadra e presidente che era stata inizialmente rinviata. Ancora nessuna novità, invece, per l'incontro con lo staff. Erano presenti tutti, anche gli atleti in scadenza come. Ora si può cominciare a programmare la stagione 2024/25: Carli e Innocenti sono già al lavoro e stanno provvedendo a convocare i procuratori dei vari tesserati per fare i primi sondaggi e capire il da farsi.