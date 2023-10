Benevento già fuori in Coppa: il Giugliano vince ai rigori

Blitz del Giugliano al Vigorito. I gialloblu, dopo il 2-2 di tempi regolamentari e supplementari, vincono ai calci di rigore. Decisivo l’errore di Viscardi e il rigore realizzato da Caldore.

Andreoletti fa tanto turnover, dando spazio ai giovani Nunziante, Rillo, Viscardi, Alfieri e Carfora, e a Improta, di rientro da un infortunio. Il Benevento prende subito il pallino del gioco. Marotta e Bolsius ci provano, il portiere del Giugliano c’è. La prima palla gol giallorossa arriva al 25’, quando Viscardi calcia di poco a lato dopo una mischia su corner. Poco dopo Bolsius mette a lato di testa un bel cross di Carfora. Al 32’ stacco a botta sicura di Marotta su cross di Masciangelo, decisiva la deviazione in corner di un difensore ospite. Sul finire di tempo ci provano Improta e Alfieri, nulla da fare. Finisce senza gol la prima frazione.

Ad inizio ripresa i giallorossi trovano il gol.

Bolsius insiste palla al piede in area e crossa in mezzo, Marotta c’è ed insacca. Al 53’ però il Giugliano trova il pari con una conclusione, sugli sviluppi di corner, di Enyango, deviata da Capellini. Andreoletti inserisce Agazzi, Simonetti e Ciano per Carfora. Improta e Alfieri. Al 73’ Benevento vicino al 2-1: cross di Ciano, Simonetti ci arriva e batte Baldi, ma Scognamiglio salva sulla linea. Nunziante deve parare una conclusione di Gladestony. Gli ultimi tentativi da fuori di Ciano e Agazzi non hanno fortuna. Si va ai supplementari.

Il primo tempo supplementare comincia con il rosso, forse eccessivo, al neo entrato Masella per fallo su Gladestony. Andreoletti richiama Marotta per inserire Tello. Il Giugliano trova, al 20’, l’1-2 con Caldore che stacca bene su una punizione dalla trequarti destra. Nel finale Bolsius trova però, sotto porta, il 2-2 che porta la sfida ai rigori. Dagli undici metri Simonetti fallisce il penalty, ma Nunziante para su Labriola. E’ Viscardi a fallire, mandando al turno successivo il Giugliano.