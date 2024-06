«La Serie A? Empoli sarà sempre casa mia, ma ho il privilegio di essere già in un grande club». Marcello Carli spiega così il suo «no grazie» a Fabrizio Corsi, amico di famiglia prima ancora che presidente del club in cui ha trascorso 27 anni di carriera con le più svariate mansioni. Il suo lavoro a Benevento non è ancora finito. Lo ha spiegato anche ad Oreste Vigorito. Per Carli la parola vale più di ogni altra cosa: a 62 anni suonati avrebbe potuto scegliere di riavvicinarsi a casa (Colle Val d'Elsa dista una sessantina di km da Empoli) e tornare a calcare i palcoscenici della massima categoria. La scelta più ovvia e scontata per chiunque, ma non per lui.



Un burbero dal cuore tenero, un personaggio vecchio stampo che a Benevento si è ambientato quasi subito. Che vive la città come pochi altri hanno fatto in passato, ama passaggiare e godersela, ne adora cibo, usanze, tradizioni. E ha scoperto il calore del popolo sannita, che lo ferma in strada per parlare di calcio e ha fatto sentire alla squadra tutto il suo potenziale d'affetto e passione nel corso del campionato, con il picco della straordinaria cornice nella semifinale playoff disputata al “Ciro Vigorito”.



Il club toscano, incassata la volontà di Carli di rispettare il suo contratto con il Benevento, è stato costretto a virare sudel, che tra l'altro ha il contratto in scadenza e quindi è libero di accasarsi dove vuole. Nel frattempo il direttore tecnico giallorosso è già operativo sul mercato e con lo sguardo rivolto al futuro. Lunedì il previsto incontro con Vigorito dove bisognerà decidere se proseguire o meno conin panchina. Le probabilità che il tecnico venga riconfermato sono elevate, d'altro canto sia Carli che Vigorito ne hanno potuto apprezzare sia le doti umane che le capacità professionali nel corso di questi sei mesi trascorsi fianco a fianco. Bisogna solo trovare un'intesa sui programmi.Il tecnico si è anticipato con i tempi ed ha già approntato una lista di coloro che vorrebbe tenere, mentre lui e Carli ne stanno componendo una degli obiettivi ruolo per ruolo. La cosa positiva è che con i contratti in scadenza che non saranno rinnovati, il Benevento può fiondarsi sul mercato e non ha necessità di lineare spazio salariale. Il reparto maggiormente attenzionato rimane l'attacco dove sono imminenti i saluti di. Oggi si libererà un'altra casella, questa volta in difesa: il laterale sinistro, anche lui col contratto in scadenza al 30 giugno, ha l'accordo per firmare un triennale con ilAtteso in Veneto per le visite mediche, lascia dopo un triennio in maglia giallorossa (intervallato da un semestre a Palermo) senza mai lasciare il segno, tra cadetteria e terza serie. Masciangelo passerà al Cittadella, ma il Benevento non aveva alcuna intenzione di prolungargli il contratto, per cui il suo sarà un addio senza rimpianti. Nel Sannio in due anni e mezzo ha collezionato(tra Serie B e C),. Neicon Caserta confezionò anche l'assist ad Ascoli per il gol-partita di Lapadula, mentre nella post-season di quest'anno non è stato mani preso in considerazione dache riteneva avesse già staccato la spina (e il mister non aveva tutti i torti, considerato che altamente probabile avesse già un accordo con il Cittadella).Fu prelevato dalnell'estate del 2021 e il suo cartellino fu pagato un milione e. Sempre a proposito dei giocatori in scadenza, la società ha avviato una riflessione sulla permanenza di. Mentre per il primo sembra esserci qualche spiraglio (ma sono tanti gli aspetti da valutare), sul secondo, apprezzato comunque per la professionalità con cui ha chiuso la stagione nonostante non gli fosse stata formulata alcuna proposta di rinnovo, l'orientamento sarebbe quello di lasciarlo andare.