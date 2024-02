Dopo aver sistemato l'attacco, infondendo in poche settimane un atteggiamento del tutto diverso rispetto a quello del girone d'andata (spiccatamente offensivo), Auteri prova a registrare la difesa che, anche quando non ha incassato reti, ha mostrato qualche scricchiolio di troppo. Il Benevento con lui ha rimediato 5 gol in 5 gare, la stessa identica media del suo predecessore Andreoletti (19 in 19 partite). I due clean sheet della gestione del tecnico di Floridia, ottenuti contro Casertana e Brindisi, sono stati caratterizzati rispettivamente dal rigore fallito da Curcio e da almeno un paio di prodigiosi interventi di Paleari.

L'allenatore nella seduta di ieri ha continuato a valutare Terranova nel trio difensivo con Berra e Pastina. Una soluzione saggiata più volte in allenamento, non solo in questa circostanza ma pure nelle settimane scorse anche se poi alla fine all'ex Reggina, Frosinone e Sassuolo, Auteri ha sempre preferito Capellini. Ovviamente l'importante sarà evitare di concedere palle-gol troppo limpide agli avversari, bandendo distrazioni e svarioni come accaduto contro Turris, Taranto e Virtus Francavilla. Cambiare un interprete non sempre è la scelta giusta, a volte è questione di meccanismi, di testa e di affiatamento.

Senza contare che il lavoro sulla fase difensiva coinvolge anche centrocampisti e attaccanti, non solo gli uomini del pacchetto arretrato. Pertanto sarà fondamentale l'apporto di tutta la squadra per non permettere agli avversari di rendersi pericolosi. Una mano deve necessariamente arrivare dai quinti, al momento di scalare nella fase di non possesso come pure dai due mediani schierati davanti alla retroguardia sistemati a protezione della stessa quando i dirimpettai costruiscono e attaccato. Ieri Auteri ha cesellato il suo 3-4-3 con l'intento di rifinire posizionamenti e movimenti. Al siciliano piace essere propositivo per cui è abituato ad attaccare in pressione il lato forte, generalmente con 7/11. Alcuni teorici del modulo chiedono invece all'esterno di rimanere in copertura. «Don Gaetano» è avvezzo alla scalata dei tre difensori con il braccetto lato forte che diventa una sorta esterno basso. Di conseguenza viene lasciato libero l'esterno alto avversario opposto al pallone del quale si occuperà eventualmente il laterale che si trova nella sua zona, che avrà a questo punto un ruolo strategico: deve essere pronto in fase di spiegamento, ma contestualmente deve offendere in caso di riconquista della sfera. I concetti basilari del gioco di Auteri sono essenzialmente due: mentalità offensiva e propositiva nella metà campo avversaria con più uomini possibili, difesa che accetta continui uno contro uno, lavorando in avanzamento sull'anticipo senza «scappare» indietro.

Nel frattempo, nella sgambatura di ieri si è allenato a parte Ciano, che pur non avendo più la febbre è ancora debilitato dal virus che lo ha colpito. Auteri lo ha gestito facendolo partecipare solo alla partitella iniziale, risparmiandogli la successiva. Ancora assente Improta per la stessa ragione: non ha debellato l'influenza. Meccariello ha svolto la prima parte della seduta in palestra, la seconda con il riatletizzatore Bianchini. Anche lui ha preso parte all'esercitazione 9 contro 9 prima di lasciare il campo. Hanno lavorato in modo differenziato Karic e Kubica. Il Crotone, che ha collezionato solo 2 punti nelle ultime 3 gare, è sempre alle prese con problemi difensivi per via degli infortuni di Papini, Bove, Altobelli e Gigliotti e la squalifica di Loiacono. Per Zauli il reparto è da inventare con l'ultimo arrivato Battistini (prelevato da Lecco appena una settimana fa) come unica certezza. Gli altri due posti se li giocano Leo, Rispoli e Crialese. Il Benevento dovrebbe rinunciare al solo Meccariello ma attende buone notizie dalle condizioni di Improta. Oggi in programma una seduta pomeridiana.

Per quel che riguarda la prevendita, per la trasferta di lunedì sera Crotone, per il settore ospiti alle 19 di ieri erano stati venduti 18 biglietti.