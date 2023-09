Ciciretti e Improta con il gruppo, Terranova ancora no. Andreoletti può sorridere perché ha recuperato altre due importanti pedine, ma è evidente che per averli a disposizione a tutti gli effetti servirà ancora un po' di tempo. Probabilmente i tempi sono maturi per la convocazione di entrambi in vista dell'atteso match di domenica con il Crotone. D'altro canto Ciciretti sin da quando è arrivato, anche se inizialmente appesantito, è stato sempre inserito nell'elenco dei precettati, tranne che per la sfida col Brindisi, a causa di un affaticamento muscolare che ha smaltito abbastanza in fretta.

Improta era invece fermo da circa 40 giorni per il riacutizzarsi di un vecchio malanno. Nella seduta di ieri mattina all'«Imbriani», sia il jolly di Pozzuoli che Ciciretti hanno effettuato per intero tutto il lavoro con attivazione tecnica, lavoro di forza diviso per reparti, esercitazioni sulla linea difensiva e soluzioni offensive, mini partite a tre squadre con sponde. Quanto a Terranova, era al campo ma ha fatto la spola tra palestra e sala massaggi. Per il difensore siciliano oggi è prevista una nuova verifica. Se le condizioni fisiche glielo permetteranno, si aggregherà ai compagni nel corso della sgambatura di questo pomeriggio, diversamente verrà disposto un approfondimento clinico.

A questo punto l'infermeria può essere considerata quasi vuota. A parte Perlingieri, alle prese con i postumi del problema alla spalla che tuttavia non gli stanno impedendo di allenarsi (ma la partita è un'altra cosa), l'unico completamente fermo è Meccariello, che si sta sottoponendo alla riabilitazione post-intervento in Emilia Romagna. La sensazione è che se tutto dovesse filare per il verso giusto, Andreoletti, facendo i dovuti scongiuri, tra qualche giorno potrebbe essere alle prese addirittura con problemi di abbondanza. Prima però di poter definire tutti coloro che sono guariti come effettivamente arruolabili, occorre aspettare ancora un paio di settimane. Anche perché i vari Agazzi, Alfieri e Ciano (ai quali andranno ad aggiungersi Terranova, Ciciretti e Improta) non sono al top. Logico immaginare che, nonostante i numerosi recuperi che si sono materializzati nell'ultima decade, contro il Crotone la formazione di partenza sarà non molto distante da quelle scese in campo contro Taranto e Brindisi.

Altamente probabile il rientro dal primo minuto di Benedetti sul versante mancino al posto di Masciangelo, così come potrebbe essere un'opzione il reinserimento di Bolsius sulla linea di trequarti a scapito di El Kaouakibi, il che significherebbe riportare Karic sulla corsia di destra. In pratica l'undici iniziale può essere lo stesso che ha sfidato il Taranto nel turno infrasettimanale di otto giorni fa. Da non escludere neppure la permanenza di El Kaouakibi come titolare sulla fascia destra e di Karic come guastatore in posizione più avanzata a scapito dell'olandese Bolsius. Andreoletti farà le valutazioni del caso studiando anche l'avversario. Il modulo dovrebbe essere ancora una volta il 3-4-2-1 ma non va trascurata la possibilità di un ritorno al 3-5-2.

Infine, nessuna segnalazione di rischio da parte dell'Osservatorio sulle manifestazioni sportive in merito ad Audace Cerignola-Benevento del prossimo 8 ottobre. Ieri mattina è stato pubblicato il verbale della riunione di ieri che smorza di fatto le voci che circolavano riguardo la possibilità che il match venisse attenzionato dall'organismo, che tornerà a riunirsi mercoledì prossimo per una decisione definitiva. Ieri mattina presso la Questura si è tenuta pure la riunione del Gos per Benevento-Crotone: nessuna riduzione dei posti disponibili nel settore ospiti. che restano 1.446. I residenti a Crotone e provincia potranno accedere solo al settore ospiti e previa esibizione della Fidelity Card.