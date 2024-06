Mentre il Benevento, navigando sott'acqua, sta cercando di perfezionare i primi tre acquisti (che saranno tutti attaccanti), arriva la risoluzione consensuale con Matteo Andreoletti, che adesso è libero di accordarsi con il Padova (oggi firmerà un contratto biennale da 60mila euro a stagione e lunedì sarà presentato). Alla fine, il tecnico di Alzano Lombardo ha dovuto cedere e rinunciare alla buonuscita che il club giallorosso non gli avrebbe mai concesso.



Con lui rescinde anche il preparatore atletico Molteni, ma non il match analyst Pietro Bertorelle, il quale è rimasto molto legato ai colori giallorossi (era a Trieste per assistere alla gara d'andata del primo turno nazionale playoff e a fine partita si è trattenuto a salutare i calciatori che aveva avuto con sé) e difatti è pronto a tornare nel Sannio per andare a potenziare l'équipe di Gaetano Auteri. Sarà il secondo match analyst e affiancherà il riconfermato Angelo Testa. Ma non finisce qui, perché il tecnico di Floridia ha chiesto e ottenuto l'ampliamento del suo staff con altre due figure. Una di queste si occuperà dello studio e della cura dei calci piazzati (uno dei punti deboli del Benevento nella stagione appena trascorsa), l'altra dovrebbe dedicarsi esclusivamente alle attivazioni tecnico-tattiche.

Se fino a una decina di anni fa, infatti, il riscaldamento veniva effettuato prevalentemente a secco o attraverso delle sequenze prettamente tecniche, oggi attraverso isi cerca di sfruttare la freschezza mentale degli atleti per perfezionare tutta una serie di micro-elementi tattici che costituiscono la base del gioco di squadra. Oltre all'aspetto tattico, le cosiddette attivazioni pongono l'accento sull'esecuzione tecnica e sulla capacità dei singoli di giocare a «tempo». Questi tre aspetti, ovvero la capacità di collaborare in strutture predefinite, in maniera tecnicamente ineccepibile e sincronizzata (con tempi di gioco comuni) sono i prerequisiti essenziali di ogni tipo di manovra., che quest'anno potrà iniziare con un gruppo già abbastanza collaudato, non intende lasciare nulla al caso e ha in mente di proporre un Benevento in grado di curare ogni singolo aspetto, dettagli compresi, all'interno della partita.

Nel frattempo, sul taccuino di Carli per il ruolo di centravanti, tra i vari profili seguiti, c'è il 27enne Filippo Pittarello del Cittadella, attaccante potente fisicamente ma anche tecnico, 6 reti e 3 assist in 35 gare quest'anno in cadetteria. Non è una operazione facile ma il Benevento ci proverà pur tenendo pronta un'altra opzione, con un calciatore di C più abbordabile ma ugualmente forte e prolifico. Il calciatore in questione dovrà alternarsi con Perlingieri come punta centrale, mentre ne serviranno altri due che dovranno accoppiarsi rispettivamente con Ciciretti e Lanini. Starita resterà nel ruolo di jolly.

Oggi incontra squadra e staff tecnico prima del rompete le righe. Dopo il colloquio e lo scambio di saluti prima delle ferie con il presidente, i calciatori saranno liberi di andare in vacanza ciascuno con le rispettive compagne, mogli e famiglie. I tempi sono ristretti: dal 9 luglio molti di loro, a scaglioni, dovranno già rientrare in città perché il 15 si parte per il ritiro del «Park Hotel Mancini» di Roma.