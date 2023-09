Il referto è stato impietoso, anche se per certi versi già le prime valutazioni andavano in quella direzione e lasciavano poco spazio all'interpretazione. Ma la società, di fronte a una situazione così delicata, ha preferito un ulteriore consulto per essere sicura che la diagnosi iniziale fosse confermata. Il Benevento, dopo una sola gara di campionato, perde il suo miglior difensore, quello più esperto e su cui aveva puntato forte per tentare subito la risalita. Biagio Meccariello ha difatti riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e sarà operato già questa mattina a Roma, a Villa Stuart, dal professor Mariani. Si prevedono almeno 5-6 mesi di stop. Come se non bastasse, adesso al Benevento tocca tornare sul mercato per sostituirlo, perché non si può affrontare un intero torneo di C con due soli difensori centrali di ruolo, ovvero Capellini e Pastina. Berra si può adattare, El Kaouakibi può farlo ma solo da braccetto, e poi c'è il giovane Viscardi ma la coperta rimane sempre corta.

È per questo che Marcello Carli già da lunedì sta scandagliando il mercato per cercare di reperire il profilo adatto. E ha provato ad approfittare della chiamata del direttore sportivo del Brescia Castagnini, arrivata puntuale ieri, per sondare il terreno su Tello. Sul piatto come contropartita il 31enne playmaker Federico Viviani, al quale però il Benevento non è interessato. Carli a quel punto, consapevole del lungo stop di Meccariello, ha rilanciato proponendo uno scambio con Adorni, difensore centrale di comprovata esperienza che potrebbe essere l'alternativa ideale a Meccariello. Ma il Brescia ha detto no perché ha l'esigenza di far uscire Viviani e quindi senza l'inserimento di quest'ultimo nella trattativa, non ci sono margini di discussione. Da quel che si è capito, i lombardi mollerebbero Adorni solo nel caso in cui nel pacchetto-scambio rientrasse anche Viviani, che però non convince la dirigenza sannita.

Incassato il diniego del Brescia, il direttore tecnico giallorosso ha continuato a monitorare il parco svincolati, particolarmente ristretto nel ruolo e che comprende l'ex Alessandro Tuia (che però tutti ricordano avere una muscolatura abbastanza delicata), il 36enne Emanuele Terranova, appena liberatosi dalla Reggina, il 35enne Cremonesi, che non ha rinnovato con la Reggiana, l'ex patavino Gasbarro e l'ex Pordenone Stefano Negro, gigante di 1 metro e 92. Da questo ristretto novero di nomi uscirà con ogni probabilità il nuovo centrale difensivo del Benevento. Il favorito è Emanuele Terranova, anche perché è il più pronto essendosi allenato con la Reggina di Inzaghi fino a pochi giorni fa: c'è stato già un contatto tra Carli e Alessandro D'Amico, il suo procuratore, un colloquio nel corso del quale il direttore tecnico ha sondato la disponibilità. Destinazione gradita al giocatore, si deciderà nel corso di un summit che si terrà questa mattina con Andreoletti (che si è preso del tempo per studiarlo in video) e Vigorito.

Nel frattempo per Ciano si tira un piccolo sospiro di sollievo: il responso parla di distrazione di primo grado all'adduttore e rientrerà nel giro di un mese. Si temeva una lesione più profonda e difficile da rimarginare per cui dovrebbe saltare solo (si fa per dire) le prossime sei gare e rientrare per il match casalingo con il Picerno del 15 ottobre. Buone notizie anche da Agazzi, che ha ripreso a correre a bordocampo con l'ausilio del riatletizzatore Bianchini. Dovrebbe essere pronto in un paio di settimane (stesso discorso per Improta). Si sono uniti al resto dei compagni anche Riccardo Rossi e Perlingieri, assente Carfora. Andreoletti per lunedì è costretto a fare comunque la conta dei disponibili e per questo riflette sul 3-5-2.