A Cerignola sarà un partita complicata contro una squadra che non ha mai perso, ma Andreoletti sta disegnando un Benevento d'assalto, che affronti il match con il piglio da leader e senza timori reverenziali. Il tecnico ha approfittato della Coppa per dare minutaggio a chi ne aveva più bisogno ma anche per far rifiatare coloro che finora hanno tirato la carretta e che in Puglia, domani, saranno di nuovo protagonisti.

Il riferimento è ai vari El Kaouakibi, Berra, Pastina, Benedetti, Karic, Talia, Pinato e Ferrante, che ieri nella seduta pomeridiana all'antistadio «Imbriani» hanno ripreso ad allenarsi insieme agli altri in vista del delicato impegno in terra foggiana. Hanno usufruito invece di una seduta più blanda i vari Rillo, Viscardi, Bolsius, Marotta, Kubica, Capellini, ovvero quelli che sono scesi in campo dall'inizio contro il Giugliano come pure Agazzi, che forse aveva speso troppo. Assenti Agnello e Ciciretti che in questo momento, insieme con il lungodegente Meccariello, sono gli unici atleti che compongono l'infermeria, che per fortuna non è più affollata come qualche settimana fa.

Il tecnico ha intenzione di confermare ancora una volta il 3-4-2-1 che la squadra, man mano che il tempo passa, sta assimilando sempre di più. Un sistema di gioco che è nelle corde di molti interpreti, i quali possono adattarsi senza doversi snaturare. Sulla formazione non ci sono molti dubbi, considerato che il match di Coppa, a parte la prova positiva di alcuni giovanissimi, non ha fornito grandi indicazioni o perlomeno non quelle che l'allenatore si aspettava. In porterà tornerà Paleari, con il giovane Nunziante che tornerà ad accomodarsi in panchina. In difesa toccherà di sicuro a Berra (nella foto sopra) e Pastina, molto probabilmente anche a Capellini, visto che Terranova non è ancora pronto per scendere in campo dal primo minuto. In mediana scontata riproposizione per il tandem Talia-Pinato, con El Kaouakibi e Benedetti ad agire sulle corsie. In tal caso, però, attenzione a Simonetti, che potrebbe insidiare il marocchino sulla corsia di destra. L'unico dubbio è legato proprio al testa a testa tra El Kaouakibi e l'ex Ancona, autore di una doppietta contro il Crotone domenica scorsa. In attacco ancora una volta Karic e Tello alle spalle di Ferrante.

Questa mattina Andreoletti incontrerà i giornalisti in conferenza stampa alle 12 mentre nel pomeriggio è in programma la rifinitura al «Moemartini», considerato che il terreno di gioco del «Monterisi» è in erba sintetica. In serata la squadra si trasferirà in ritiro a Venticano, mentre partirà per Cerignola domani mattina.

Nel frattempo, sono stati polverizzati in poche ore i 250 biglietti per il settore ospiti e molti tifosi sono rimasti senza. Il sindaco del capoluogo Clemente Mastella ha invitato le autorità competenti «a verificare la possibilità di aumentare la scorta di tagliandi in dotazione ai supporters sanniti». «Nonostante da parte dell'Osservatorio sulle manifestazioni sportive la partita non sia stata segnalata tra quelle a rischio - ha spiegato il primo cittadino - e il settore ospiti dello stadio di Cerignola possa contenere tra i 450 e i 500 spettatori, ai tifosi del Benevento sono stati destinati soltanto 250 biglietti, già esauriti. Tra le altre cose, mi risulta che tra le due tifoserie esista da tempo un rapporto di reciproco rispetto e che in passato non si siano mai verificati incidenti. Mi preme ricordare che già per le tre precedenti trasferte di questo torneo i beneventani sono stati penalizzati: a Torre del Greco fu ridotta la capienza del settore ospiti e furono assegnati solo 300 biglietti, a Caserta i tagliandi sono stati messi in vendita il sabato mattina e la prevendita si è chiusa lo stesso giorno alle 19, contro il Brindisi si è giocato sul neutro di Picerno a porte chiuse e quindi nessuno ha potuto assistere alla gara. Quella di domenica (domani per chi legge) sarà una delle poche occasioni in cui la partita non dovrebbe comportare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità: perché precludere ai tifosi della "Strega", molti dei quali si muoveranno con le famiglie, l'opportunità di partecipare?».