A Castellammare ancora una volta sono emersi difetti di finalizzazione. Un problema atavico, che il Benevento si porta dietro sin dall'esordio (a Torre del Greco toccò a Ciano fallire il gol del 2-0 che avrebbe potuto cambiare le sorti della contesa) e che, a quanto pare, si accentua ulteriormente in trasferta.

I giallorossi sono quelli che segnano meno fuori casa di tutto il girone C: ultimi su 20 squadre con soli 4 gol all'attivo in 9 partite. Considerando tutti e tre i raggruppamenti della terza serie, quindi su 60 squadre, sono invece penultimi. Solo la Fermana con 3 reti (ma con una gara in meno), ha fatto peggio. Un dato agghiacciante, che non può essere ignorato e che va opportunamente analizzato. Sarebbe bastato un gol per strappare un punto alla Juve Stabia, impedirne la fuga mantenendosi a tre lunghezze di distanza. E invece sono diventate sei. Ormai le polveri bagnate sono una costante per il Benevento, che prima riusciva a bilanciare il tutto con la solidità difensiva. Ora però, la barca fa acqua anche da quella parte. Quando c'è una percentuale realizzativa così bassa, bisogna aumentare la produzione offensiva. E questo significa pure tentare di alzare il baricentro. Con il rischio di perdere equilibrio.

Nelle prime giornate, quando veniva evidenziata questa carenza, Andreoletti era tranquillo: «Mi preoccuperei se non creassimo nulla. Invece le occasioni le abbiamo, prima o poi i gol arriveranno». Un passo alla volta siamo approdati a 16 partite disputate, ne mancano solo tre per terminare il girone d'andata. Ormai siamo vicini al traguardo di metà stagione e la tendenza non è stata affatto invertita. Il gol sbagliato da Pinato in pieno recupero al "Menti" è solo la punta dell'iceberg.

Buttare la croce solo addosso agli attaccanti non sarebbe giusto. Ferrante ha siglato finora 4 reti e colpito 5 pali. Senza quel pizzico di sfortuna, il suo l'avrebbe fatto. Marotta ne ha segnate solo 2 ma ha giocato decisamente poco. Per lui 11 presenze ma solo 4 dall'inizio, per cui facendo una media siamo più o meno in linea con il compagno di reparto. Mancano i gol degli altri. Per Ciano (12), Ciciretti (2), Sorrentino (2) e Bolsius (14) e mettiamoci pure Tello visto che quando ha giocato lo ha fatto da trequartista, 37 presenze complessive ed una sola rete all'attivo, quella dell'olandese a Potenza, contro il Sorrento. Oggettivamente poco. C'è chi sostiene che non vengano fatti giocare in posizioni a loro congeniali. Può essere, ma un bottino così scarno non si spiega unicamente per una questione tattica. Per Ciano e Ciciretti di sicuro c'entra anche la condizione. Il primo ha dimostrato di non essere in grado di reggere ritmi elevati, il secondo di avere corde muscolari difettose, visto che si fa male ogni volta che prova a forzare. E allora l'unica alternativa è quella di tornare sul mercato.

Non è un mistero che a gennaio il Benevento abbia necessità di innestare soprattutto là davanti. Vigorito ha parlato di rinforzarsi cedendo. «Siamo troppi» ha sentenziato il presidente. E ha ragione, ma in attacco è indubbio che manchi qualcosa. Ciciretti rimane un punto interrogativo, Ciano ha un rapporto complicato con il sacrificio, Sorrentino per non essere utilizzato evidentemente è ancora troppo acerbo. Tello ha la testa altrove e il desiderio di andare via non è mai riuscito a reprimerlo. Quanto a Bolsius, può e deve fare di più. Ieri Andreoletti ha concesso una giornata di relax ai giallorossi, si riprende oggi con una doppia seduta.

Infine per quel che riguarda il calcioscommesse, l'avvocato di Forte, Gregorio Barba, ha fatto capire di attendere una convocazione da parte della Procura di Benevento: «Restiamo a disposizione dell'attività giudiziaria - spiega il legale cosentino - con cui abbiamo una interlocuzione in corso per avere la possibilità di chiarire la totale estraneità del dottor Forte (l'attaccante si è laureato in Giurisprudenza a Roma nel 2021 e sta svolgendo il praticantato forense proprio nello studio di Barba, ndr)».