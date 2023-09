Sistema che vince non si cambia. Andreoletti è pronto a ripresentare la difesa a tre anche con il Crotone nel big match di domani pomeriggio al «Ciro Vigorito». Largo, quasi certamente, ancora una volta al 3-4-2-1, anche se le prove effettuate nella seduta di ieri vanno nella direzione del 3-5-2. Il tecnico deve tuttavia scegliere ancora gli interpreti perché ci sono ancora un paio di dubbi che albergano nella sua testa. A cominciare dalla corsia di destra: El Kaouakibi ha fatto bene contro il Brindisi e resta in corsa per un posto da titolare, ci sono poi le alternative Karic (che però può essere confermato da trequartista) e Simonetti (provato ieri da laterale). Ad oggi il marocchino sembra favorito ma molto dipenderà anche dalla rifinitura odierna all'antistadio «Imbriani» (a seguire trasferimento all'hotel «Europa - Villa Il Sogno» per il ritiro pre-gara). Per quanto riguarda la trequarti, bisogna capire chi verrà selezionato tra Karic (ieri schierato da mezzala) e Bolsius, con leggera prevalenza dello svedese di origine bosniaca rispetto all'olandese.

A centrocampo Talia e Pinato per adesso sembrano intoccabili, anche se ieri nelle rotazioni Andreoletti ha fatto giostrare anche Improta, segno tangibile che sia lui che Ciciretti rientreranno nella lista dei convocati che verrà ufficializzata dopo l'ultima sgambatura. Chi non ci sarà invece è Terranova, che ha bisogno ancora di un altro po' di tempo. Ieri il difensore siciliano si è affacciato sul campo, con le scarpe da ginnastica, solo per fare alcuni esercizi specifici con il riatletizzatore Adriano Bianchini. Per lui palestra e massoterapia in attesa di smaltire quell'affaticamento muscolare che lo sta tenendo fermo più del previsto. Assai improbabile che possa rientrare tra i convocati, mentre l'idea è quella di aspettare ancora qualche giorno prima di farlo rientrare in gruppo. Niente di grave comunque, alla fine Andreoletti avrà solo l'imbarazzo della scelta. Tuttavia il tecnico non sembra assolutamente intenzionato ad operare rivoluzioni: le certezze acquisite vanno giustamente preservate e allora non avrebbe senso discostarsi dal modulo e dagli uomini che gli hanno fatto guadagnare 10 punti nelle ultime 4 gare. Se poi le cose nella prossima gara dovessero andar male se ne riparlerà, ma per adesso si cambia poco o nulla.

Per questo l'incontro di Coppa Italia di C di mercoledì contro il Giugliano cade come il cacio sui maccheroni: sarà l'occasione per vedere all'opera dall'inizio quelli che hanno bisogno di minutaggio e soprattutto sarà anche un modo per saggiarne la condizione. Da Agazzi a Improta, passando per Ciano, Alfieri e finendo con Sorrentino e Ciciretti. Tutti atleti che hanno risolto da poco i rispettivi guai fisici e che dovranno essere oggetto di reinserimento graduale step by step per tornare arruolabili a tutti gli effetti.

Per la sfida contro i calabresi servono calciatori nel pieno della forma, considerato che il tecnico dei pitagorici Zauli avrà addirittura problemi di abbondanza. Per quanto riguarda la corsia di sinistra Benedetti prenderà il posto di Masciangelo. La difesa resta intoccabile per ora: Berra-Capellini-Pastina è un trio sempre più collaudato al quale difficilmente in questo momento si può abdicare. Lo stesso dicasi per Tello, che è l'unico uomo del roster in grado, allo stesso tempo, di cucire il gioco, fare il pendolo tra le linee e ripulire i palloni sporchi garantendo pure gamba e incursioni nell'area avversaria. Stesso discorso per Ferrante, più «caldo» che mai: 3 reti, una traversa e un palo in cinque gare che ne fanno, per ora, quel bomber di razza che il Benevento ha inseguito a lungo. Come se non bastasse, oltre a segnare con regolarità, l'argentino si sacrifica anche tanto per la squadra. Il Crotone è avvisato: i giallorossi vogliono inanellare il terzo successo di fila e cercare di prendersi la vetta.