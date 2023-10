Sfuma il quarto successo consecutivo per il Benevento e, con esso, anche l'assalto al primo posto solitario nel Girone C, adesso condiviso con la Juve Stabia, in attesa della gara dei gialloblù di domani contro il Brindisi. A Cerignola arriva uno 0-0 che forse sta più stretto ai padroni di casa (al quarto pareggio di fila) e frutto di una partita dai due volti. La squadra di Andreoletti gioca bene nel primo tempo, crea i presupposti per il vantaggio ma non riesce a sbloccare il match. Nel secondo tempo la prestazione del Benevento cambia totalmente: i giallorossi non riescono più a gestire palla in avanti e subiscono, soprattutto nella parte finale, numerose ripartenze da parte di un Cerignola anche sprecone. Così i rimpianti maggiori sono della squadra di Tisci, nonostante un primo tempo a forti tinte giallorosse.

L'avvio del match è promettente perché dopo neppure venti secondi il Benevento già sfiora il vantaggio, con una conclusione dal limite di Ciano che trova attento Krapikas, bravo a non farsi sorprendere a freddo. Il segnale di un Benevento arrembante e che si prende la scena. Lo fa nonostante la tegola che subito cade sulla testa dei giallorossi, ossia l'infortunio di Marco Pinato (piuttosto grave dalla reazione del giocatore uscito in lacrime) dopo nemmeno 4'. L'ingresso di Agazzi non snatura i sanniti che concedono pochissimo al Cerignola, pericoloso solo con un doppio tentativo di Malcore respinto prima dalla difesa e poi da Paleari (8'). Sono di fatto le uniche occasioni vere e proprie della formazione di Ivan Tisci, che fatica a trovare i riferimenti offensivi mentre soffre i cambi lato del Benevento e la qualità di Ciano che inventa per i compagni. Oltre che sui piazzati (pericoloso Berra al 23'), anche con pennellate per i compagni come quella per Simonetti che prende il tempo al diretto marcatore e va vicino al suo terzo gol di fila, negatogli solo da un'ottima parata di Krapikas. Nel finale di tempo ci prova anche Agazzi con un destro a giro dal limite dell'area, mentre per il Cerignola l'unico sussulto è di D'Andrea poco prima dell'intervallo.

Una sorta di monito per i gialloblù che escono dagli spogliatoi con un piglio decisamente migliore rispetto al primo tempo. Gli scambi fra centrocampo ed attacco funzionano meglio per la squadra pugliese, con Andreoletti preoccupato e che corre subito ai ripari togliendo però uno dei migliori come Ciano. Ed infatti dal punto di vista offensivo il Benevento non riceve beneficio da questa sostituzione, anzi è meno produttivo rispetto alla prima frazione. Di contro, il Cerignola pur comandando le operazioni non riesce a crearsi occasioni nitide per il vantaggio.

Così Andreoletti prova ad osare e cambia volto alla sua squadra: toglie Tello e Simonetti, manda in campo Benedetti e Bolsius piazzando Karic e l'olandese alle spalle di Ferrante, con Improta a tutta fascia. Ma è il Cerignola a costruirsi la chance migliore per l'1-0, con Paleari bravissimo a rispondere a D'Ausilio in contropiede. Anche Capomaggio e ancora D'Ausilio spaventano il portiere dei giallorossi ma non riescono a rompere l'equilibrio.