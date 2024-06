L'amarezza è tanta, ma la voglia di ripartire ancora più forte. Il Benevento dice addio al sogno di giocarsi la B all'ultimo atto, con il match di ritorno in casa. Un peccato, anche perché l'eliminazione è maturata contro la squadra che è sembrata la meno attrezzata tra quelle incontrate durante il cammino in questi playoff. Sarebbe bastato poco per agguantare la doppia finale con il Vicenza. Ad influire in maniera decisiva sulla mancata qualificazione innanzitutto la partita d'andata, giocata male dai giallorossi, anche se condizionata dalle condizioni del campo.

E poi i due episodi chiave del match di ritorno: il gol del pareggio preso appena un minuto dopo essere passati in vantaggio e l'espulsione di Talia (autore del bellissimo gol del momentaneo 2-1), con l'arbitro Lovison di Padova che ha sventolato due gialli al centrocampista giallorosso in occasione degli unici due falli commessi. Si può dire che il Benevento abbia fatto tutto da solo: l'errore clamoroso di Meccariello in uscita col passaggio a Schiavi sull'1-1 di Finotto e l'ingenuità dello stesso Talia, che da ammonito avrebbe dovuto quantomeno evitare anche solo di appoggiare la mano sul volto dell'avversario, peraltro in una zona di campo lontanissima dalla porta difesa da Paleari.

Fermo restando le perplessità in merito al metro utilizzato per l'arbitraggio, il Benevento ha preso gol sugli unici due tiri nello specchio effettuati dalla Carrarese e in 11 contro 11, al netto di qualche amnesia (che quest'anno hanno contraddistinto parecchi calciatori), aveva messo in piedi una prestazione quasi perfetta. La scelta di Auteri di utilizzare il 4-3-3 ha sorpreso Calabro, che si aspettava il solito 3-4-3, e lo ha indotto a dare più volte indicazioni ai suoi per cercare di trovare il bandolo della matassa. Nonostante tutto, al netto dell'imprecisione degli attaccanti toscani nelle fisiologiche controfughe concesse, il Benevento con l'uomo in meno ha trovato anche la forza di sfiorare il 3-2 con Improta (palo) e Capellini (colpo di testa di poco a lato con Bleve fermo).

Il Presidente

Nonostante l'enorme rammarico, nel dopogara il presidente Vigorito ha ribadito la ferma volontà di ricominciare, stavolta partendo da basi solide come il pubblico e i diversi giovani cresciuti nel vivaio, lanciati in prima squadra e protagonisti ai playoff come Viscardi, Talia e Perlingieri. «L'idea di quest'anno era di cambiare strategia, cercando soprattutto la valorizzazione dei ragazzi del nostro settore giovanile. Abbiamo dovuto gestire le complicazioni di una rosa da 33 calciatori, tanti volevano andare via, qualcuno è rimasto. Avevamo due obiettivi, raggiungerli entrambi sarebbe stato un sogno: ne abbiamo raggiunto uno, perché oggi i giovani fanno la ricchezza del Benevento e si può ripartire da loro, da quelli che si sono integrati e con loro cercheremo di mettere su una squadra competitiva».

Poi il patron ha aggiunto: «Ripartiamo anche da questa meravigliosa tifoseria, che ha avuto la maturità di apprezzare l'impegno e applaudire la squadra nonostante il mancato passaggio del turno. L'errore che non rifarei? Perdere tempo a cercare di convincere gente che qui non voleva rimanere a sposare il nostro progetto».E su Auteri: «Ha preso un gruppo non suo e lo ha condotto fino in semifinale tra mille difficoltà. Il direttore Carli è soddisfatto del suo operato e a me piace come dialogano e si confrontano, cosa che faccio anche io con loro quando ne ho l'opportunità. Abbiamo un programma per il prossimo anno, glielo sottoporremo e se con Auteri ci sarà convergenza, nessuno gli toglierà la panchina».



Ieri sera dopo il match c'è stata la sospensione delle attività: tutti liberi di tornare a casa e riposarsi fino a domenica 9. Da lunedì 10 dovrebbero riprendere gli allenamenti, più o meno per una settimana, e poi ci dovrebbe essere il rompete le righe.