Il primo turno dei playoff ha scremato sensibilmente il numero delle possibili avversarie del Benevento. Ora le squadre che i giallorossi possono incontrare all'esordio nella fase nazionale, il prossimo 14 e 18 maggio (andata e ritorno), sono 11, ovvero tutte le qualificate al secondo turno della fase a gironi eccetto la Casertana, che se dovesse battere l'Audace Cerignola sarà la migliore quarta e dunque testa di serie di diritto, al pari degli uomini di Auteri. Nessuna sorpresa, quindi, dal primo round degli spareggi, se non la vittoria del Rimini a Gubbio (qualche giorno prima in campionato, la medesima sfida era finita 4-0 per gli umbri, il che testimonia in maniera evidente che nella gara secca può accadere di tutto).

Pronostico ampiamente rispettato e qualificazione acquisita pure per Picerno (2-0 al Crotone), Cerignola (1-1 contro un Giugliano mai domo e passaggio del turno per la miglior posizione di classifica), Taranto (0-0 con il Latina, stesso discorso del Cerignola), Atalanta Under 23 (netto 3-1 al Trento, che era andato pure in vantaggio), Giana Erminio (3-0 alla Pro Vercelli in un match senza storia), Juventus Next Gen (2-0 all'Arezzo), Legnago Salus (1-0 al Lumezzane) e Pescara (2-2 con il Pontedera sufficiente grazie al sesto posto conquistato nella stagione regolare). Vanno aggiunte le altre due quarte classificate dei gironi A e B e cioè Triestina e Perugia. Sono queste le formazioni che potrà incrociare il Benevento, che spera di evitare viaggi eccessivamente lunghi per via del fatto che il sorteggio degli accoppiamenti per il primo turno della fase nazionale avverrà soltanto nella mattinata del 12 maggio, ovvero il giorno successivo alle partite del secondo turno della fase a gironi.

Dovendo giocare fuori casa il 14, il tempo a disposizione del club manager Cilento per organizzare la trasferta sarebbe pochissimo. Pertanto, se il Benevento dovesse essere costretto ad un viaggio in Piemonte (Juventus Next Gen, che gioca le gare interne al «Moccagatta» di Alessandria), in Lombardia (Atalanta Under 23, il cui campo è a Caravaggio in provincia di Bergamo, o Giana Erminio, che disputa i propri incontri a Gorgonzola, in provincia di Milano), in Friuli (Triestina), in Veneto (Legnago Salus, di casa allo stadio «Mario Sandrini» di Legnago, nel veronese) o in Emilia-Romagna (Rimini), non potrebbe far altro che avviarsi in pullman con un giorno d'anticipo. Reperire treni o aerei per un gruppo di 40 persone (tra calciatori, staff dirigenziale, staff tecnico, staff medico, fisioterapisti, magazzinieri) solo un giorno e mezzo prima della partenza sarebbe praticamente impossibile. Stesso discorso varrebbe per la prenotazione di un volo charter.

Ai calciatori è stato difatti già comunicato che, nel caso si giocasse troppo a Nord, la comitiva giallorossa si metterebbe in viaggio lunedì 12. Discorso diverso sarebbe nel caso il sorteggio affibbiasse ai sanniti Cerignola, Picerno (trasferte comode), Taranto, Perugia o Pescara (un po' meno, ma fattibili partendo il 13).

Dalle sfide del secondo turno della fase a gironi (Atalanta Under 23-Legnago Salus, Casertana-Cerignola, Perugia-Rimini, Pescara-Juventus Under 23, Taranto-Picerno e Triestina-Giana Erminio, tutte in gara unica di 90', col pari passa la formazione di casa) verranno fuori 6 squadre, 5 delle quali oggetto di sorteggio e una che sarà testa di serie come Benevento, Carrarese e Vicenza (le 3 terze).

Intanto la preparazione dei giallorossi all'esordio playoff prosegue con qualche intoppo di troppo: ieri seduta essenzialmente di scarico, con l'allenatore e il preparatore Di Mauro che hanno preferito non forzare. Assente Pastina (ancora in riabilitazione), terapie per Terranova (salterà le prossime due gare e poi si vedrà, ma sarebbero a rischio anche i quarti di finale), palestra per Capellini (oggi riprende ad allenarsi), mentre Ciciretti ha lavorato parzialmente in gruppo e oggi, quando si ricomincia a sudare con le sgambature ordinarie, dovrebbe rientrarvi a pieno regime.