Che settembre potesse essere un mese di sofferenza era da mettere in preventivo. Ma un avvio così traumatico, probabilmente nessuno se lo sarebbe aspettato. Il Benevento ricomincia in C così come aveva terminato in B. Con tre gol incassati e una sconfitta in rimonta, dovuta all'incapacità di gestire un vantaggio acquisito con merito, poi dilapidato con due fatali distrazioni e un secondo tempo imbarazzante. Come se non bastasse, l'infortunio di due giocatori-chiave come Meccariello e Ciano.

Soprattutto il secondo rischia di restare fuori per un bel po', in quanto vittima di un sospetto stiramento alla coscia sinistra (ecografia fissata per domani). Per Meccariello dovrebbe trattarsi di una distorsione alla caviglia, ma i tempi di recupero dipenderanno dall'entità della stessa. Una diagnosi certa si avrà, però, soltanto dopo gli accertamenti strumentali che verranno effettuati nella giornata odierna.

Ora c'è una settimana di tempo a disposizione per provare a raddrizzare le cose in vista della sfida casalinga con la Virtus Francavilla, in programma nel posticipo di lunedì 11 settembre al «Ciro Vigorito». Per quella gara, Andreoletti recupera di sicuro Alessandro Marotta, che ha scontato il turno di squalifica, e spera di poter riavere anche Riccardo Improta, ancora alle prese con il riacutizzarsi di una vecchia infiammazione. Dopo aver saltato le amichevoli con Giugliano e Picerno e il match con la Turris, Improta sta meglio e sta lavorando sodo con Ernesto Galliano per cercare di aggregarsi al gruppo. Ma il sentore è che debba passare almeno un'altra settimana. Niente da fare, invece, per Agazzi, il cui problema si è rivelato più complesso del previsto. L'edema al retto femorale fatica a riassorbirsi in quanto è stato riscontrato che l'infortunio muscolare non è la causa bensì l'effetto di una parziale lesione tendinea. Stesso discorso per Alfieri, che continua le cure per la pubalgia. Chi potrebbe tornare in gruppo è Karic, escluso dalle ultime convocazioni per scelta tecnica insieme a Tello, per il quale si preannuncia un'altra settimana di passione.

La proroga al mercato non consente di chiudere la questione: Brescia e Lecco per via della proroga concessa in seguito alle note vicende relative a riammissioni e ripescaggi, fino a venerdì possono ancora acquistare (ma anche vendere) calciatori. In particolare il colombiano potrebbe fare al caso delle «rondinelle», che eventualmente avrebbero da proporre al Benevento anche qualche contropartita. Il club giallorosso attende di conoscere l'esito degli accertamenti strumentali cui si sottoporranno Ciano e Meccariello, ma anche di capire come evolverà la vicenda Agazzi, prima di ricominciare a muoversi. Tuttavia la società resta vigile sul mercato, sia degli svincolati che per quel che riguarda le squadre che possono ancora comprare o cedere atleti. Che non sono solo Lecco e Brescia, ma pure Casertana, Perugia e Foggia. Il regolamento infatti consente al Benevento di poter attingere non soltanto dall'elenco di tutti coloro che sono senza una squadra (inclusi quelli che si sono allenati con la Reggina fino

Nel frattempo, gli uomini di Andreoletti ieri mattina hanno ripreso ad allenarsi. Il tecnico ha concesso il pomeriggio, l'intera giornata odierna e la mattinata di domani libere. Si riprende alle 16.30 all'antistadio «Imbriani». La squadra è soltanto alla prima di campionato e ci sono aspetti da collaudare e meccanismi da oliare. Preoccupa la condizione atletica, non convincono appieno la scelta di Capellini vertice basso e di Carfora, apparso tra i più in difficoltà. Non si è vista una squadra affamata. Per il resto serve tempo, perché la «Strega» è pur sempre all'alba di una nuova stagione.