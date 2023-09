Sapendo che non recupererà nessuno degli infortunati, ai quali si aggiungerà pure lo squalificato Capellini, anche se molti di costoro stanno facendo registrare notevoli progressi, Matteo Andreoletti sta meditando cambiamenti in ordine al sistema di gioco per la trasferta di domenica a Caserta. Non è infatti scontata la conferma del 3-5-2 con cui la squadra ha battuto la Virtus Francavilla.

Tra le opzioni c'è pure il ritorno al 4-3-3, il modulo tanto caro all'allenatore, che poi è quello che sin dal suo avvento ha cercato di inculcare ai suoi ragazzi. Le prove sono tante, ci sono diverse valutazioni in corso, sia per quel che riguarda la scelta degli uomini, sia per quel che attiene all'assortimento degli stessi. L'assetto a due punte garantisce di sicuro maggior peso offensivo e in quel caso il tandem Ferrante-Marotta non potrebbe essere spodestato, ma assicura pure un maggiore equilibrio tattico oltre ad una più efficace copertura difensiva. La parte carente col 3-5-2 è quella del fraseggio, perché è evidente che i giallorossi non si siano preparati in questi mesi per i meccanismi afferenti a quel tipo di disposizione in campo. E per un perfezionista come Andreoletti, il pensiero di dover derogare al proprio credo rinunciando al palleggio, alle combinazioni rapide, al gioco in velocità, dev'essere come una sorta di autoflagellazione.

Il tecnico in questo momento è giustamente combattuto tra l'urgenza di mettere quanti più punti in cascina in un mese complicato come settembre, magari provando a soffrire il meno possibile a scapito dello spettacolo e facendo leva sul doppio centravanti, e la necessità di continuare con i propri insegnamenti, perfezionando il 4-3-3, vestito che sin dall'inizio ha inteso cucire addosso al Benevento. Nel caso in cui decidesse di ripristinare la difesa a quattro, Carfora e Bolsius affiancherebbero Ferrante nell'ipotetico tridente offensivo a scapito di Marotta, che partirebbe dalla panchina. Ma questo schieramento comporterebbe anche delle variazioni in difesa, dove Andreoletti deve decidere se rischiare o meno a Terranova dal primo minuto. Tra lui e Berra verrà deciso il partner di Pastina. Incertezza pure a sinistra, dove in caso di linea a quattro entrerebbe in gioco anche Masciangelo, che si gioca un posto con Benedetti. In mediana tutto conduce a una riproposizione di Talia nel ruolo di vertice basso, a prescindere dal modulo. Ai lati il tecnico bergamasco ha diverse opzioni, da Karic a Pinato, da Simonetti a Kubica, con quest'ultimo che può agire anche da regista. E poi c'è Tello, che proprio ieri Andreoletti ha provato da mezzala. Il colombiano pare aver messo la testa a posto ed è di nuovo arruolabile a tutti gli effetti. Ora starà all'allenatore decidere cosa fare con lui. Andreoletti osserverà con attenzione i suoi comportamenti e l'applicazione fino a domenica e anche nei giorni successivi. Una sua convocazione per il momento non appare un'ipotesi concreta, ma per il futuro mai dire mai. Uno come Tello, opportunamente motivato, potrebbe sempre fare comodo in C.

Nel frattempo, in merito alla prevendita per il settore ospiti del «Pinto», è andata in scena una rappresentazione dell'assurdo. La riunione del Gos si è tenuta solo nel pomeriggio di ieri. C'è stato il rischio concreto che la trasferta fosse vietata ai tifosi giallorossi, poi per fortuna l'allarme è rientrato. La prevendita è partita ieri sera, intorno alle 20, con 500 ticket a disposizione dei sanniti rilasciati soltanto dietro presentazione di Fidelity Card. L'acquisto dei tagliandi sarà ancora possibile solo presso le ricevitorie autorizzate (Tabacchi Fratelli Collarile in primis) e non online, mentre la prevendita si chiuderà alle 19 di oggi. I supporters del Benevento hanno quindi 13 ore di tempo per dotarsi del biglietto che costerà 15 euro (13 più 2 di diritti).