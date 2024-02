Sospiro di sollievo per Ciciretti che ieri si è allenato in gruppo, stesso discorso per Pastina che fino a ieri era stato gestito per un fastidio muscolare frutto di un colpo rimediato a Picerno. La lieve distorsione alla caviglia non ha procurato strascichi per l'attaccante romano: come spiegato non è stato neppure sottoposto ad esami strumentali, ma questa mattina andava già molto meglio e difatti nella seduta pomeridiana a porte aperte si è unito regolarmente ai compagni dopo lo stop di mercoledì.

Questo significa che Auteri avrà tutti a disposizione anche stavolta (tranne Meccariello, che ormai è in gruppo in pianta stabile ma deve ritrovare motilità, elasticità e condizione) e quindi solo l'imbarazzo della scelta. Verso la fine della sgambatura Lanini è uscito toccandosi l'inguine e così lo staff medico ha deciso di fermarlo, ma solo a scopo precauzionale. Dovrebbe trattarsi solo di un affaticamento all'altezza dell'adduttore, nulla di particolare. Per sicurezza questa mattina sarà valutato in maniera più approfondita e poi si vedrà il da farsi. Auteri nel frattempo ne ha approfittato per avviare le prove tecniche di formazione ma, come spesso accade, il tecnico è solito mischiare le carte. Cosa che ha fatto anche ieri prediligendo partitelle a ranghi misti, miscelando i vari interpreti e disponendoli in campo attraverso un criterio tutto suo, ma che in realtà ha una precisa logica.

Ne deriva che, al momento, l'allenatore siciliano ha più di un dubbio da sciogliere in vista della sfida interna di lunedì sera contro il Sorrento. Quello più importante è al centro della difesa, perché con il rientro a tempo pieno di Capellini, si apre ufficialmente il testa a testa con Terranova, titolare e autore di una buona prova a Picerno. Auteri per adesso non si sbottona, ma in questo momento la sensazione è che i due partano alla pari, considerato pure che nell'ultimo match casalingo, quello con il Cerignola, Capellini ha messo a segno la seconda rete con la maglia del Benevento dopo quella realizzata alla Spal nella scorsa stagione.

Altri ballottaggi che albergano nella testa di Auteri riguardano il centrocampo, con Agazzi, Talia e Pinato a contendersi il posto là in mezzo da partner di Nardi, come pure sulla destra, con Improta e Simonetti che se la giocano. In attacco dovrebbe essere ancora una volta schierato il tridente Ciano-Starita-Lanini, ma occhio a Carfora, le cui quotazioni sono in netto rialzo dopo il gol, ma soprattutto dopo l'incoraggiante prestazione contro il Picerno. Ieri assente Viscardi, che è andato a rinforzare la Primavera di Dario Rocco impegnata oggi in trasferta ad Ascoli in un match abbastanza complicato. Stesso discorso per Nunziante e Rossi, anche loro convocati dalla squadra giovanile. Meccariello partecipa ormai a tutte le esercitazioni. Ieri Auteri lo ha schierato da centrale con Capellini e Rillo nel trio di retroguardia, con Simonetti, Talia, Agazzi e Masciangelo in mediana, Ciano, Lanini e Starita in avanti. Dall'altra parte Berra, Terranova e Pastina in difesa, Improta, Pinato, Nardi e Benedetti in mediana, Ciciretti, Marotta e Carfora in attacco. Poi a turno sono entrati anche Karic per Nardi, Kubica per Talia, Bolsius per Lanini, Ferrante per Marotta. Più avanti sono rientrati Lanini, Marotta, Nardi e Talia e gli hanno fatto spazio Ciano, Carfora, Pinato e Agazzi. Capellini è stato dirottato al centro e Meccariello provato da braccetto. Oggi seduta mattutina, così come domani e la rifinitura di lunedì mattina.

Infine l'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive ha rinviato le valutazioni per la presenza dei tifosi ospiti su Benevento-Foggia, in programma il prossimo 2 marzo al "Ciro Vigorito", al Comitato di Analisi per la Sicurezza. Per adesso è stata bloccata la prevendita anche per i tifosi locali in attesa delle decisioni che cono ogni probabilità verranno prese soltanto agli esiti della riunione dello stesso Osservatorio mercoledì prossimo.