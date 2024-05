Per fare quanta più strada possibile in questa post-season, e magari arrivare fino in fondo, i giallorossi avranno bisogno dei gol degli attaccanti, quelli che sono mancati soprattutto nell'ultimo scorcio di stagione. Caricare l'onere della finalizzazione sul solo Lanini sarebbe sconveniente per tutta una serie di ragioni: i playoff diranno di che pasta è fatto il Benevento e molte delle sue punte si giocano anche la riconferma.

Dovranno dimostrare di valere un altro anno in maglia giallorossa, altrimenti la separazione sarà inevitabile, per chi è in scadenza come pure per chi è ancora sotto contratto. Tra le prime sette della classifica, il Benevento, con 45 reti all'attivo, è la squadra che ha segnato di meno.

Lo scenario

Se si considerano le prime 10 del girone B solo il Perugia con 44 marcature ha fatto peggio dei sanniti. Quanto alle prime 10 del girone A, solo Trento (34 gol) e Atalanta Under 23 (43) sono andate meno volte in rete. Complessivamente, delle 28 qualificate ai playoff, il Benevento ha il 22esimo attacco più prolifico davanti a Perugia, Giugliano, Latina, Atalanta Under 23, Catania e Trento.

Ovviamente bisogna alzare l'asticella e per farlo servirà il contributo di tutti gli uomini del reparto avanzato, da Ciano (5 gol) a Bolsius (3), da Ciciretti (4) a Ferrante (5), passando per Marotta (2) e Starita (1), fino ad arrivare a Perlingieri (ancora a secco, ma è quello che ha giocato), Carfora (1) e Lanini (7). Di norma, il Benevento è una squadra che crea tanto ma concretizza poco ed è per questo che occorre cambiare marcia capitalizzando le occasioni.

Negli spareggi non ci sarà possibilità di rimediare agli eventuali errori: occorreranno concentrazione, freddezza, lucidità e soprattutto cattiveria agonistica per rendere al massimo ed essere quanto più pragmatici. Anche nell'allenamento ieri Auteri ha fatto ruotare tutti gli effettivi mischiando le carte, ma il tecnico un'idea di formazione in testa ce l'ha già. Ed è figlia di questi primi quattro mesi e mezzo al timone, in primis dell'esaltante avvio e conseguente, lunga scia positiva, come pure delle difficoltà riscontrate nell'ultimo periodo (una sola vittoria nelle ultime 6 gare con appena 5 punti conquistati).

Le scelte

Il tecnico anche se a causa dell'assenza forzata di Pastina e Terranova sta facendo prove di difesa a quattro, alla fine non si dovrebbe discostare dal pacchetto arretrato a tre con Berra e Capellini sicuri titolari, e il giovane Viscardi favorito su Meccariello, se non altro per una questione di condizione. Sulle corsie Improta sicuro a destra, a sinistra c'è il ballottaggio tra Simonetti e Masciangelo.

In mediana Nardi certo del posto, mentre Talia e Pinato si giocano l'altro con il giovane cresciuto nel vivaio in vantaggio sull'ex Venezia e Pordenone. Proprio verso la fine della sgambatura di ieri, Talia si è fermato a scopo precauzionale. È rimasto per un po' in compagnia del fisioterapista Galliano per fare alcuni esercizi. Ma si è trattato solo di semplice stanchezza muscolare, nulla di cui preoccuparsi. In attacco invece Lanini ha il posto garantito, da verificare la tenuta atletica di Ciciretti che non gioca da un mese e non si è allenato per un'intera settimana.

Se quest'ultimo dovesse avere nelle gambe almeno 55/60 minuti toccherà a lui, altrimenti ci sono varie altre opzioni da prendere in considerazione. Per il terzo e ultimo posto nel tridente Marotta sembra tagliato fuori al pari di Carfora (almeno dall'inizio), risalgono le quotazioni di Ferrante, ma ci sono pure Ciano, Starita e Perlingieri tra i papabili. Quest'ultimo paga comunque l'inesperienza e il fatto di essere poco avvezzo a giocare partite di questa importanza (vedi il derby di Avellino).

Ieri Pastina era in borghese a bordo campo e si è intrattenuto a colloquio con il presidente Vigorito. Nella sfida d'esordio di martedì contro l'avversario da definire, non ci sarà neppure Benedetti: l'ecografia ha evidenziato una elongazione al gemello del polpaccio e dovrà star fermo circa una settimana. Questa mattina il sorteggio per conoscere la sfidante: ore 9.30 diretta SkySport24 e in chiaro su Ottochannel. Alle 13 la conferenza di Auteri.