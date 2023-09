Nessuno tra quelli che hanno saltato la sfida con la Virtus Francavilla sarà in grado di recuperare per Caserta. A loro si aggiungerà lo squalificato Capellini, per cui saranno 7 i sicuri assenti. Ieri Andreoletti ha concesso ai suoi il cosiddetto «day off», ovvero il giorno libero. Al campo sono stati pertanto convocati solo gli infortunati (Agazzi, Alfieri, Improta, Ciano, Perlingieri) e gli ultimi innesti (Ciciretti e Terranova), che hanno bisogno di ritrovare la migliore condizione. L'unico che ha qualche (remota, per adesso) possibilità di esserci contro i rossoblù è Tello, ma il suo reintegro non appare così scontato e tantomeno imminente.

Il colombiano era determinato ad andar via, ma la sua mancata cessione più che rasserenare gli animi avrebbe ulteriormente raffreddato i rapporti. Tuttavia, da giovedì scorso Tello ha ripreso ad allenarsi con il gruppo e ieri in assenza dei compagni ha preso parte a una specifica seduta con Ciciretti e Terranova, programmata per coloro che sono rimasti indietro con la preparazione. Ieri, al termine della sgambatura, Carli si è intrattenuto a lungo a parlare con lui. È ipotizzabile che il direttore tecnico stia lavorando per far sì che il sudamericano, atleta dal talento cristallino cui però difetta la continuità e che ha bisogno di sentirsi opportunamente motivato, possa dare una mano alla squadra perlomeno fino a gennaio. A breve scadenza è previsto un incontro con la dirigenza per chiarire definitivamente la questione.

Nel frattempo, dunque, Andreoletti non avrà a disposizione per la gara del «Pinto» i vari Agazzi, Alfieri, Ciano, Meccariello, Perlingieri e Improta. Quest'ultimo necessita di un altro paio di settimane per riprendersi dal riacutizzarsi di un vecchio infortunio, la riapertura di una cicatrice che si portava dietro dalla stagione scorsa. Per Alfieri (pubalgia) occorre un'altra settimana di lavoro specifico (ieri ha sostato a lungo in sala medica) e forse dalla prossima potrà aggregarsi. Agazzi ha corricchiato a bordo campo senza forzare. Solo palestra e niente terreno di gioco per Improta e Ciano. Pensando alla formazione, Andreoletti potrebbe restare ancorato al 3-5-2 sfoderato contro la Virtus Francavilla, tenendo in naftalina, per qualche altra settimana, il 4-3-3 schierato all'esordio contro la Turris. Ma c'è tutto il tempo per fare valutazioni fino a domenica. Si pone il problema della sostituzione di Capellini: il più autorevole candidato in questo momento è Terranova, anche se indietro con la condizione. L'altra possibilità sarebbe quella di schierare una difesa a quattro con El Kaouakibi, Berra, Pastina e Benedetti. Il tecnico bergamasco ha tutto il tempo di studiare le adeguate contromisure e valutare lo stato di forma dei vari interpreti.

La squadra riprenderà oggi con le sedute in vista del derby di domenica. Per il quale si attendono ancora le determinazioni dell'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive che si è riunito ieri, ma il cui verbale verrà pubblicato solo oggi. I tifosi sono impazienti e la prevendita, per adesso, risulta ancora sospesa. Lo sarà fino a questa mattina, quando è prevista la riunione del Gos presso la Questura di Caserta che recepirà le indicazioni dell'Osservatorio (a meno che questo non decida di passare la palla al Casms) e procederà alla loro applicazione, sbloccando la prevendita e stabilendo quali limitazioni (ammesso che ve ne siano) per l'accesso al settore ospiti.