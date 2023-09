Altri due colpi per il Benevento a mercato chiuso per riparare agli infortuni di Meccariello e Ciano. Arrivano gli svincolati Terranova e Ciciretti, che oggi sbarcano in città per essere sottoposti alle visite mediche e firmare i rispettivi contratti. Il 36enne Emanuele Terranova è ancora integro sul piano atletico, lo scorso anno non ha avuto infortuni ed è stato sempre a disposizione di Inzaghi alla Reggina: per lui 10 presenze in B con gli amaranto, visto che non era la prima scelta di SuperPippo. Difensore con il vizio del gol, è cresciuto nelle fila del Palermo ma la sua carriera si è sviluppata in prevalenza tra A e B, in particolare con Frosinone e Sassuolo (un anno in B con gli emiliani, mise a segno ben 11 reti), poi anche tre anni a Cremona e due a Bari. In Puglia due stagioni fa il suo unico torneo di C con 33 presenze e 4 reti all'attivo. Ha accettato un contratto annuale e intende rimettersi in discussione, si è detto inoltre entusiasta della scelta e del trasferimento nel Sannio.

APPROFONDIMENTI Calciomercato Juve Stabia: Ricci rescinde, arriva Meli Juve Stabia-Avellino, Sannipoli prenota una maglia da titolare Giugliano, lutto per il tecnico Di Napoli: è morto il papà. A Foggia il ritorno di Salvemini

A luglio per una decina di giorni ha preso parte al ritiro della Reggina (poi terminato in anticipo per l'esclusione dei calabresi dal campionato di B), e successivamente si è allenato e tenuto in forma con il personal trainer Marco Cola. Terranova è dotato di un gran destro ed è anche molto abile nel gioco aereo e in particolare sui calci piazzati. Insieme a lui era stato contatto anche l'ex Alessandro Tuia, che però, nonostante i 33 anni, per scendere in C ha chiesto un biennale a cifre importanti (oltre 250mila euro). Per quella somma, la società ha pensato che non ci fossero precise garanzie sul piano della condizione fisica: Tuia nel corso della sua carriera non ha mai fatto registrare un'annata da 30 presenze. Per il 29enne Amato Ciciretti si tratta invece di un ritorno. Giocatore di talento eccezionale, è stato uno dei protagonisti della doppia promozione dalla C alla A. Indimenticato dalla piazza, che però non gradì il suo frettoloso addio causato dalle lusinghe del Napoli che gli fece firmare, prelevandolo a parametro zero, un contratto quinquennale da 700mila euro. In maglia azzurra non ha mai giocato e ha finito col girovagare in B tra Parma, Ascoli, Empoli, Chievo, Pordenone, Como. Lo scorso anno ad Ascoli 13 gare e 2 reti. Nei due anni e mezzo a Benevento il suo periodo migliore e più prolifico con 74 gare e 14 gol. Martedì l'incontro decisivo a Roma con Marcello Carli, che tuttavia intende metterlo alla prova: per Ciciretti, da sempre genio e sregolatezza, la società sta studiando un contratto al minimo salariale o comunque a una cifra relativamente bassa con bonus legati a presenze e reti. Di sicuro ha bisogno di recuperare la forma: è fermo dal 26 febbraio, ultima gara disputata con l'Ascoli proprio contro il Benevento.

Con questi ultimi due innesti si chiude ufficialmente il mercato giallorosso. Oggi Marcello Carli incontrerà i giornalisti per spiegare le scelte effettuate (ore 17.30 nella sala stampa del «Ciro Vigorito»). Rinviato l'intervento al ginocchio di Meccariello: il suo entourage avrebbe cambiato improvvisamente idea su Villa Stuart e deciso che si farà a Bologna lunedì. Nel frattempo continuano gli allenamenti: ieri si è unito al gruppo anche Tello, che marcia spedito verso la permanenza. Se si convince a mettersi a disposizione di Andreoletti, può essere un'ulteriore freccia nell'arco dell'allenatore. Da ieri, infine, è aperta la prevendita per la sfida con la Virtus Francavilla di lunedì. Botteghini aperti fino a domenica per sottoscrivere gli abbonamenti, che nelle ultime ore hanno subito un'impennata.