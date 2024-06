Gli oltre 9000 del Vigorito restano la più grande eredità di una stagione che si è fermata sul più bello. Il ritrovato feeling con una piazza, che si è messa finalmente alle spalle la delusione della retrocessione dalla B, è il punto da cui Oreste Vigorito vorrà ripartire. A differenza di un anno fa quindi, la piazza ha già voglia di ricominciare. «La stagione era partita con tanti problemi, dopo la retrocessione. Alla prima con la Turris le difficoltà si sono tradotte sul campo e tutti si aspettavano una stagione negativa; arrivare in semifinale playoff è stato quindi un grande traguardo - dice Enza Cavuoto, presidente del club Oreste Vigorito - . Andreoletti è stato bravo, nonostante le critiche, a portare risultati positivi. Auteri è riuscito poi a compattare il gruppo, a creare identità e a dare coraggio e cattiveria. Le prestazioni in campo sono state quasi sempre positive. L'eliminazione con la Carrarese lascia l'amaro in bocca, perché c'era la sensazione di poter fare di più. Gli episodi non ci hanno aiutato. È stato emozionante anche rivedere un ambiente unito».

I SOCIAL

Sui social hanno corso pensieri giallorossi. Come quello del responsabile scouting, Andrea Innocenti: «Una riflessione dopo 36 ore da un risultato che brucia. In oltre 25 anni di calcio è normale aver gioito o pianto di rabbia, esultato ed essersi incazzato, avuto soddisfazioni e delusioni. Ma la convinzione è sempre quella di aver fatto le cose con la massima correttezza ed onestà, sbagliando ed analizzando i propri errori, facendo cose belle e lasciandole scorrere come normalità. L'importante è trovare sempre, il giorno dopo, specie a seguito di una amarezza, la voglia, la determinazione e soprattutto l'entusiasmo di dire al mondo “io ci sono e ci sarò”. Ecco, oggi queste convinzioni sono fortissime e la “garra” è quella di sempre. Avanti tutta!».

Su Instagram sono arrivate anche le scuse di Angelo Talia, croce e delizia del match con la Carrarese, con il bel gol del 2-1, ma anche con l'espulsione che ha tagliato le gambe al Benevento: «Con questo messaggio voglio chiedere scusa a tutto l'ambiente giallorosso, dai tifosi alla società. So di aver condizionato la partita, ma la troppa foga e la voglia di far bene hanno preso il sopravvento - ha scritto in un post il centrocampista -. Sono molto dispiaciuto e mi lascia ancora più amareggiato il fatto di non aver potuto aiutare i miei compagni ad inseguire il sogno. Spero un giorno di riuscire a portare la Strega dove merita, magari con il giusto autocontrollo che mi è mancato in una sfida di così notevole importanza. Grazie per il supporto e sempre forza Benevento».

La strega ripartirà certamente da Eric Lanini, 9 gol in 20 presenze da gennaio a giugno. Anche l'attaccante, rientrato nella sua Torino per qualche giorno di relax, ha espresso le sue sensazioni: «Un'altra stagione si è conclusa, purtroppo il calcio è anche questo, l'amarezza in questo momento è troppa. Ma nonostante tutto mi viene da dire per fortuna per fortuna perché nonostante io sia arrivato solamente da pochi mesi ho avuto la fortuna di far parte ed aver conosciuto un gruppo meraviglioso. Avremmo meritato di riuscire a conseguire quel sogno, ma sono sicuro che questo dispiacere sarà la base che accrescerà le nostre consapevolezze per raggiungerlo tutti insieme la prossima stagione. Voglio anche ringraziare i nostri tifosi, so quanto fosse difficile riportare questo entusiasmo. Forza Benevento». Aspetta di conoscere il suo futuro Amato Ciciretti che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Il giocatore romano ha riservato parole al miele: «Mi sento soltanto in dovere di dirvi grazie. Grazie perché mi avete fatto tornare la voglia di giocare a calcio! Avremmo meritato migliore sorte, ma alle volte anche se dai tutto non ricevi quello che dovresti. Per sempre, forza strega».