Benevento-Torres 0-0: Auteri è in semifinale playoff Serie C

Il Benevento fa 0-0 in Sardegna e accede alla semifinale. I giallorossi reggono gli urti della Torres e conservano il prezioso gol di Talia all’andata. Nel prossimo turno ci sarà la Carrarese.

Auteri conferma in toto l’undici della sfida d’andata. Partenza sprint della Torres. Gran parata di Paleari sul tiro da fuori di Diakité. Al 5’ gol annullato per fuorigioco a Ruocco. Al 22’ Paleari mette in corner un pericoloso colpo di testa di Diakité. Il Benevento soffre e non riesce a farsi vedere in avanti. Sul finire di tempo Paleari impegnato ancora, stavolta deve deviare in corner un tiro di Liviero. È 0-0 a fine primo tempo.

Inizia bene anche la ripresa la squadra di casa, con i sanniti che si difendono. Auteri prova a dare linfa all’attacco inserendo Bolsius e Starita per Ciciretti e Perlingieri.

Lanini viene servito da Bolsius, Zaccagno lo anticipa in uscita. Al 29’ la Torres va ancora in gol, ma anche stavolta c’è l’offside di Idda che aveva fatto la torre per Diakité che aveva insaccato. Al 33’ sardi in dieci per il rosso a Zecca per fallo su Ferrante. 5’ minuti dopo espulso anche Bolsius per una entrata dura su Liviero.

La Torres spinge nel finale, al 50’ Diakité sfiora il gol di testa. All’ultimo di recupero il Benevento libera l’area su una punizione sassarese, Viscardi esce palla al piede e punta la porta sguarnita, con Zaccagno che era salito, servendo Starita che però si fa recuperare. Al triplice fischio è 0-0 e semifinale per la strega.