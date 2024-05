Benevento-Torres 1-0, basta Talia: la strega vince al Vigorito

Il Benevento batte di misura la Torres al Vigorito. Decisiva la rete al 22’ di Talia. Sabato i giallorossi andranno in Sardegna per difendere ed incrementare il vantaggio, a caccia del pass per la semifinale.

Auteri cambia un solo giocatore nell’undici titolare rispetto al match con la Triestina: gioca Talia al posto di Agazzi. Parte bene la Torres: Antonelli sfiora il gol di testa al 6’. Al 22’ è il Benevento a passare: Talia si incunea palla al piede in area e scarica un destro potente sotto la traversa. Reazione rossoblu: Berra deve deviare in angolo una conclusione di Giorico. Al 38’ Improta si divora il raddoppio, calciando a lato, dopo un bel sombrero. Al 39’ Lanini scatta in profondità e pesca Ciciretti per il raddoppio, ma l’ex Reggiana era in offside. Al 45’ Berra compie un intervento decisivo per liberare l’area su un cross dalla destra di Zecca.

Cominciano forte la ripresa i giallorossi. Improta impegna Zaccagno e Lanini calcia alto col sinistro da buona posizione. Al 12’ girata aerea di Ruocco che esce non di molto. Al 20’ punizione di Liviero che attraversa tutta l’area e lambisce il palo alla destra di Paleari. Auteri inserisce Ciano e Carfora per Perlingieri e Ciciretti. I giallorossi faticano a tenere palle in attacco e si mettono in trincea. In pieno recupero Diakité è pericoloso di testa, Paleari c’è. Uscita preziosa del portiere giallorosso anche su un cross. Il finale è 1-0.