Un Benevento stoico si prende lo 0-0 a Sassari, staccando il pass per le semifinali playoff. I giallorossi giocano una partita poco propositiva, reggendo le sfuriate della Torres nel primo tempo e chiudendo a doppia mandata la porta nel finale.

Martedì prossimo i sanniti saranno già in campo allo stadio dei Marmi contro la Carrarese che ha eliminato la Juventus Next Gen; ritorno fissato per domenica 2 giugno al Vigorito. Auteri conferma l'undici vittorioso di martedì scorso. Davanti a Paleari agiscono Berra, Capellini e Viscardi. Larghi giocano Improta e Simonetti, con Talia insieme a Nardi al centro. In avanti il tridente Ciciretti-Perlingieri-Lanini. Greco cambia due undicesimi in formazione: Liviero gioca al posto di Zambataro a sinistra, in avanti Diakité rileva Fischnaller. Parte forte la Torres: Ciciretti perde una palla sanguinosa, Diakité calcia a giro, Paleari deve calare la parata. Al 5' la Torres trova il gol, ma che viene annullato per fuorigioco: Scotto centra la traversa di testa, Zecca colpisce Simonetti, Ruocco corregge in rete. Zecca era però inizialmente in offside.

Rossoblu indiavolati. Zecca scende ancora a destra, eludendo la marcatura di Viscardi, Ruocco spara alto col destro dal limite. Al 22' servono ancora i guantoni di Paleari sul colpo di testa di Diakité. Dopo il 25' la Torres cala il ritmo e il Benevento respira, non riuscendo però a rendersi pericoloso. Al 37' Lanini parte in velocità, si allunga palla e finisce a terra dopo il contatto con Dametto. Per Galipò tutto regolare, proteste sia dell'attaccante, sia della panchina sannita. Poco dopo Scotto si presenta in area, tiro cross col sinistro, non c'è nessun compagno sul secondo palo. I sanniti si vedono solo per un cross a rientrare di Simonetti al 43'. Sul finire di tempo ci provano prima Mastinu, con un destro sul fondo, e poi Liviero, su cui Paleari deve metterci il guantone. Squadre senza gol al riposo, dopo una prima frazione tutta di marca sarda. Riparte bene la Torres. Nardi stende Dametto dal limite, punizione e giallo per l'ex Reggiana che era diffidato. La punizione di Scotto e il susseguente tiro di Mastinu si infrangono sulla barriera. All'8' ci prova Liviero, tiro deviato in corner.

La protesta

Al 19' Auteri prova agettando nella mischia Bolsius e Starita per un opaco Ciciretti e per Perlingieri. La Torres cala di nuovo il ritmo e il Benevento sembra accontentarsi del pari. Al 26' lampo di Bolsius che imbuca per Lanini, Zaccagno anticipa l'ex Matera in uscita. Proprio Lanini esce per Ferrante. Al 29' trema la difesa giallorossa: palla sul secondo palo verso Idda che stacca su Bolsius, Diakité insacca in area piccola. Idda viene però segnalato in fuorigioco, con la conferma del Var. Al 33' primo episodio importante: mischia in area giallorossa, Zecca prova una conclusione e centra il ginocchio di Ferrante, l'arbitro non ha dubbi e gli sventola il rosso. Auteri cambia ancora e si copre:, fuori anche Talia per Agazzi. Simonetti si sposta a destra, Viscardi sale a sinistra e Capellini fa il braccetto mancino. Al 38' l'arbitro riequilibra gli uomini in campo, viene espulso anche Bolsius per una entrata con piede a martello su Liviero. Al 45' Ruocco calcia a giro in area, Meccariello si immola di testa. L'arbitro concede 5' di recupero; tiro masticato di Martinelli in area, Paleari lo cattura. La Torres pigia il piede sull'acceleratore e guadagna corner su corner. Paleari decisivo con i pugni nelle uscite alte. Sale persino il portiere Zaccagno per il forcing finale. Al 50' palla gol per i sassaresi: corner di Giorico, stacca Diakité e palla che sorvola di poco la traversa. Al 6' di recupero Simonetti stende Goglino e concede una punizione dalla sinistra ai padroni di casa. Il Benevento libera l'area e riparte con Viscardi che corre verso la porta sguarnita, serve Starita che però si fa recuperare e non sfrutta la chance.Galipò fischia tre volte, ma i giocatori della Torres protestano per un possibile. Attimi di attesa, episodio rivisto al Var e non giudicato punibile. I giallorossi possono esultare e prendersi la semifinale.