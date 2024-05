Benevento-Torres, Auteri: «Ci confrontiamo con una squadra forte, Viscardi e Capellini ok»

È un playoff no stop per il Benevento. Domani sera al Vigorito arriverà la Torres per la sfida di andata del secondo turno. Appena due giorni fa i giallorossi erano in campo contro la Triestina.

«Stiamo bene. Fisicamente abbiamo recuperato – ha rassicurato Gaetano Auteri in conferenza prepartita - La Torres è simile a noi, ha fatto tanti punti, è propositiva e gioca con tre attaccanti che non danno riferimenti. Sarà importante vincere i duelli individuali. Le pressioni le dobbiamo vivere serenamente. Dobbiamo avere voglia di fare prestazioni importanti, di giocare con ritmo e in maniera intraprendente. Non si può ragionare su una gara sola. Non si deciderà tutto domani, con qualsiasi risultato. Affrontiamo una squadra forte. Siamo pronti, li abbiamo visionati, ci confronteremo in campo, noi con le nostre qualità e loro con le loro».

Il tecnico siciliano ritroverà Terranova con più minutaggio, nessun problema per Viscardi, uscito anzitempo sabato, e Capellini: «Non ho fatto ancora le scelte. Viscardi e Capellini stanno bene, erano solo stanchi.

Terranova si è allenato con noi anche ieri, è recuperato. Abbiamo ampia scelta».

L’allenatore ha commentato anche i possibili accoppiamenti in caso di accesso alle semifinali: «È difficile valutare il tabellone. Per noi ci sono squadre forti. Dall’altra parte ci sono squadre esperte e strutturare, piazze importanti che giocano però un calcio diverso».